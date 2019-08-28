Рубль пробует расти утром среды с оглядкой на нефть и ЕМ-сегмент форекса

28.08.2019 11:00 482

Рубль минимально подрастает утром среды на фоне попыток разворота ЕМ-валют в плюс и закрепления нефти Brent выше отметки 60 за баррель, а также в ожидании возможных продаж экспортной выручки интрадэй под уплату сегодня налога на прибыль.

Против же остается глобальная неопределенность, связанная с торговой войной США и Китая, а также сигналы с рынка американского госдолга о возможном приближении рецессии крупнейшей мировой экономики.

К 10.20 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,38, и российская валюта набирает 6 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро на 5 копеек, и котировки вблизи 73,64.

Развивающиеся валюты сейчас, как и рубль, пытаются выйти в плюс, однако важные сырьевые валюты торгуются хуже вчерашнего закрытия.

Пара евро/доллар показывает минимальные изменения вблизи $1,1090.

Главным раздражителем остается тема инверсии доходности госбумаг США, отражающая желание инвесторов минимизировать риски в определенных безопасных инструментах и одновременно исторически указывающая на риски приближения рецессии в Штатах.

Доходность 10-летних госбумаг США держится ниже доходности 2-летних, 1,4576% годовых против 1,5159%.

Еще более примечательна инверсия доходности у 30-летних и 3-месячных госбумаг США — 1,9124% и 2,0181% соответственно.

Нефть в среду утром дорожает на фоне данных Американскогго института нефти о резком падении запасов в США, и баррель Brent оценивается в $60,02 (+0,9%).

"Утром рубль может получить поддержку от более высоких нефтяных цен, а также некоторого улучшения настроений на мировых фондовых площадках. Веских драйверов для движения выше, однако, по-прежнему нет, в связи с чем любое возможное повышение, вероятно, будет неуверенным и не приведет к смене основного нисходящего тренда", — считает Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

В фокусе локального валютного рынка два сегодняшних аукциона по размещению ОФЗ.

Минфин предложит в среду ОФЗ-ПД выпуска 26227 с датой погашения 17 июля 2024 года на 10 миллиардов рублей и новую бумагу с переменным купонным доходом ОФЗ-ПК 24020 с датой погашения 27 июля 2022 года, также на 10 миллиардов рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ