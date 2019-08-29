29.08.2019 08:00 383

Рубль сдает позиции уже четвертую торговую сессию подряд. За это время он потерял примерно 2 процента в парах с долларом и евро, вернувшись в область максимумов августа после непродолжительного отката. Если российская валюта "не одумается", то рискует наращивать ослабление после преодоления важных уровней в 74 рубля за евро и 67 рублей за доллар, считают аналитики FxPro.

По итогам основной сессии в среду евро уже находился как раз вблизи 74 рублей, протестировав максимумы месяца, взятие которых способно окончательно отбросить сопротивление рубля и довольно быстро увести пару к 76 рублям — следующему уровню, где в начале года отмечался разворот к снижению, отмечают в FxPro.

Пара "доллар-рубль" также торговалась вблизи указанной черты — около 67 рублей за доллар. Взятие этой отметки потенциально открывает путь для роста пары вплоть до 70 рублей, поскольку на интервале 67-70 рублей не отмечается значимых уровней консолидации, полагают в FxPro. История последних пяти лет показывает, что вслед за ростом выше 65 рублей доллар довольно быстро доходит до уровня в 70, и только там стоит ожидать сколько-нибудь ожесточенной борьбы за последующий тренд, указывают аналитики.

Торговые войны остаются нерешенной проблемой мировой экономики, делая рубль и нефть уязвимыми, а также формируя основу для дальнейшего ослабления российской валюты выше 70 рублей за доллар и 77 рублей за евро на конец года. Возможная эскалация торговых споров США и Китая заставляет рассматривать в качестве потенциально возможного варианта достижения этих уровней уже в сентябре, допускают в FxPro.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, текущие уровни в рубле все же можно считать сбалансированными. Большую часть августа его курс находится в диапазоне 65-67 рублей за доллар, что вполне соответствует фундаментально обоснованному курсу. При этом явных внутренних драйверов в поддержку рубля Поддубский на данный момент не видит — счет текущих операций в августе сезонно слабый, Минфин устанавливает сравнительно невысокие лимиты на аукционах по размещению ОФЗ, августовский налоговый период накануне завершился уплатой налога на прибыль.

Роман МАРКЕЛОВ