29.08.2019 08:10 374

Крупные банки активно переводят своих клиентов с SMS-информирования на пуш-уведомления. Это уже сэкономило кредитным организациям до 80% расходов,посчитали эксперты специально для «Известий». В банках говорят, что новый канал удобнее, безопаснее и дешевле, им уже пользуется до половины клиентов. Однако большинство из них продолжают платить за сервис оповещения — лишь в трех из топ-10 банков он бесплатный, выяснили «Известия». Клиенты недовольны принудительным переводом на пуш-уведомления, в то время как деньги за SMS всё еще снимают.

Экономия до 80%

Пуш-уведомления — всплывающие оповещения — современный и удобный способ информирования, считают в опрошенных «Известиями» кредитных организациях из топ-20. В такие сообщения можно вместить неограниченное количество текста, а также картинку или ссылку на определенное меню в приложении, пояснили в Сбербанке. Этот способ оповещения также безопаснее, поскольку сторонние приложения не могут получить доступ к всплывающим уведомлениям — так снижается риск перехвата кодов подтверждения операций, отметили в Совкомбанке. В истории пуш-уведомлений удобнее искать информацию, добавили в ВТБ.

Экономия банков на клиентах, которые уже перешли с SMS на пуши, может составлять от 25% до 80%, посчитали эксперты специально для «Известий». Расходы финансового сектора на SMS-оповещения составляют около 20 млрд рублей в год. Таким образом, совокупная экономия может составить 5–6 млрд (минимум 25%), отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Банки платят операторам и агрегаторам SMS 10–16 млрд рублей ежегодно, согласился в оценке управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. При переходе на приоритетную отправку пуш-уведомлений эти суммы могут сократиться до 5–8 млрд в год, то есть в два раза, посчитал он.

В зависимости от уровня проникновения сервиса экономия банков может составить от 20% до 80%, считает руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. Однако если у пользователя не работает интернет, банк обязан отправить ему SMS, что выступает дополнительной финансовой нагрузкой, добавила она.

Пуш-уведомления обходятся значительно дешевле, чем SMS, подтвердили во всех опрошенных «Известиями» банках. В Райффайзенбанке сообщили, что без нового канала кредитная организация тратила бы на информирование на 20–25% больше. С начала 2019-го в Альфа-банке уже сэкономили более 500 млн рублей за счет снижения количества SMS-уведомлений, а к концу года планируют довести эту цифру до 1 млрд рублей. В МКБ оценили, что новый способ коммуникации обходится дешевле в несколько раз. Переход на пуш-уведомления особенно выгоден на фоне постоянно повышающихся расценок сотовых операторов на сервис, подчеркнули в СМП-банке.

В ЦБ сообщили «Известиям», что по закону банк обязан информировать клиента о совершении каждой операции по платежной карте. Порядок такого уведомления устанавливается в договоре с клиентом, подчеркнули в регуляторе.

Клиент платит так же

Лишь три банка из топ-10 не берут плату за пуш-уведомления: ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк, выяснили «Известия», проанализировав предложения кредитных организаций. В среднем ежемесячно на услугу оповещений как в SMS-, так и в пуш-формате, клиентам приходится тратить 60 рублей. В некоторых финансовых организациях на определенных тарифах эта сумма достигает 600 рублей. За традиционные сообщения это оправданная цена, поскольку каждое SMS стоит для банка 0,5–2 рубля, а один клиент в среднем получает до пяти сообщений в день, посчитала Ольга Певная из «БКС Премьер». Пуш-уведомления кредитной организации обходятся почти бесплатно, подчеркнула она.

Клиент платит за саму услугу доставки уведомлений о транcакционной активности вне зависимости от способа — будь то пуш, SMS или электронная почта, объяснили отсутствие различия в тарифах в Сити-банке.

Не все пользователи довольны переходом банков на пуши: «Известия» нашли несколько таких историй. Клиент Сбербанка в августе этого года выразила возмущение в посте в Facebook: кредитная организация перевела ее на новый канал информирования, даже не уточнив, пользуется она смартфоном или кнопочным телефоном. Она отметила, что платит за услугу оповещения, при этом банк не дал ей право выбора предпочтительного канала коммуникации. В Сбербанке заявили, что клиент может самостоятельно выбрать наиболее оптимальный способ доставки уведомлений в настройках мобильного приложения.

Клиент Альфа-банка в июне 2019 года на форуме Banki.ru пожаловалась, что ей перестали поступать SMS-уведомления о списаниях с карт, хотя она не давала согласия на их отмену. По мнению гражданки, SMS — наиболее надежный способ контроля за денежными средствами. В Альфа-банке подтвердили, что часть уведомлений, в основном с большим количеством текста, действительно переводится в формат пушей без согласия клиентов. При этом короткие и наиболее важные сообщения по-прежнему передаются в SMS. Если пуш не пришел, то его дублирует SMS, подчеркнули в кредитной организации.

В Альфа-банке доля нового канала информирования в общем объеме уведомлений составляет более 50%, в Совкомбанке — более 30%, в Райффайзенбанке — 25%, в Сити-банке — 15%, в Ак Барс Банке — 5%, рассказали в этих кредитных организациях. Около 80% пользователей приложения МКБ уже перешли от SMS к пушам, а в банке «Санкт-Петербург» — около 90%.

Благодаря мессенджерам пользователи привыкли получать всплывающие уведомления, поэтому им легко перестроиться на новый канал коммуникации, уверен директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков. Клиенты, подключившие пуши, как правило, уже не возвращаются к SMS, отметили в ВТБ.

Наталья ИЛЬИНА

