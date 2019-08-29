29.08.2019 08:30 335

Следователи предъявили обвинение бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с отсутствием на территории России обвиняемый объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Лисовиченко в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути к Антипинскому НПЗ, который являлся важным для завода объектом, так как по нему осуществлялся налив нефтепродуктов.

«При этом стоимость договора составила около 20 млн руб., несмотря на рыночную цену около 38 млн руб.», — отметили следователи. Затем этот железнодорожный путь, как указывается в сообщении, был взят в аренду Антипинским НПЗ у покупателя, в результате чего заводу был причинен существенный вред.

Уголовное дело в отношении Геннадия Лисовиченко было возбуждено в середине июня. По версии следствия, он, «вопреки законным интересам» предприятия, заключил договор купли-продажи имущества завода, в результате чего нанес НПЗ ущерб на сумму более 35 млн руб.

Геннадий Лисовиченко стал главой Антипинского НПЗ в 2004 году и проработал на этом посту до 13 ноября 2018 года. Тогда Сбербанк, который стал основным акционером предприятия, назначил новое руководство. Лисовиченко — один из основателей Антипинского НПЗ, вторым является Дмитрий Мазуров (совладелец «Нового потока», Антипинский НПЗ был его основным активом).

Мазуров был задержан в середине июля по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Дело против него возбудили по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Исходя из оглашенных в суде материалов, по версии банка, Мазуров получил крупный кредит и распределил эти средства по собственному усмотрению вместе с другими лицам, а затем не вернул деньги финансовой организации. В настоящее время он находится по арестом до 12 сентября.

Михаил ЮШКОВ