29.08.2019 08:40 428

Forbes представляет четвертый рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking. В этом году Forbes отказался от рейтинга управляющих компаний для миллионеров — из года в год в этом списке почти не было изменений. Также была скорректирована методология — добавилась независимая оценка экспертов Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking.

Впервые за время существования рейтинга первое место в нем занял «Альфа Private». На 0,1 балла он обогнал лидера предыдущих трех лет, Sberbank Private Banking, который теперь расположился на второй строчке. Впервые в пятерку лидеров в этом году попал UniCredit Private Banking Russia.

Среди иностранных банков лидерами в этом году стали четыре прошлогодних участника рейтинга — UBS, Julius Baer, Credit Suisse и Pictet. Пятое место занял Citi Private Bank.

Российский рынок private banking сейчас превратился в рынок 10 игроков, рассказывает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. Новых денег к ним не приходит, а рост идет за счет консолидации средств клиентов, которых удалось переманить из более мелких банков. Общая доля на рынке 10 крупнейших игроков в результате достигла 80-85%.

В то же время, иностранные инвестбанки постепенно уходят из России. Например, Citi уже несколько лет планомерно сокращает число розничных офисов. А Morgan Stanley и вовсе объявила об отказе от брокерской и депозитарной лицензий.

В России живет 172 000 долларовых миллионеров, утверждают аналитики Credit Suisse. Собирая информацию для рейтинга, Forbes попросил его российских участников раскрыть, сколько людей с состоянием выше $1 млн хранят у них деньги. Таких клиентов оказалось чуть больше 18 000.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Для составления рейтинга мы опросили 30 финансистов и представителей банковской индустрии, на основании их голосов отобрали 10 лучших банков. Рейтинговый балл для российских банков на 35% состоит из числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного участника, на 35% — от оценки аналитиков Frank RG. Еще 30% зависят от следующих показателей: активы, рейтинг, число клиентов и офисов, ставки по депозитам. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов. Рейтинговый балл для иностранных банков на 50% зависит от числа голосов, поданных российскими банкирами и family-офисами, на 50% — от позиции в рейтинге Euromoney.

Елена ТОФАНЮК, Forbes Staff, Дмитрий ЯКОВЕНКО, Forbes Staff, Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff, Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

