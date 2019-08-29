29.08.2019 09:20 310

Замоскворецкий суд приговорил к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева, сообщает «Коммерсант». Суд признал его виновным в организации криминальной схемы по хищению средств вкладчиков. Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд рублей.

В прениях обвинение просило суд приговорить теневого банкира к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн рублей. Судья три дня зачитывала приговор и в итоге признала Магомеда Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах, но при этом сняла с него наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества.

Бухгалтеру Анталбанка Ирины Ивановой суд назначил четыре года общего режима за махинации, но освободил ее от наказания, так как этот срок она уже отбыла, находясь под домашним арестом. Из шестерых коммерсантов, отмывавших похищенные деньги, четыре года заключения получил только один, остальные — условные наказания.

Как следует из материалов дела, криминальная схема, выстроенная Магомедом Мухиевым, была построена на активном привлечении средств населения под проценты, которые значительно превышают рыночные. После того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали переходить из одного банка в другой и аккумулировались в Анталбанке. Из него средства выводились на счета подконтрольных владельцам компаний либо похищались под видом приобретения ценных бумаг. Если же регулятор, увидев сомнительные операции, вводил ограничения в каком-то из подконтрольных Мухиеву банков, то там начинали манипулировать с отчетностью.

Защита Мухиева собирается опротестовать приговор.