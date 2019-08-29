29.08.2019 11:00 437

Рубль в небольшом минусе утром четверга, и против него играет текущая негативная динамика сырьевых и развивающихся валют из-за опасений за спрос на сырье и рискованные активы, связанных с расширением торговой войны Вашингтона и Пекина, а также сигналы о возможном приближении рецессии экономики США.

При этом рубль перестал выглядеть хуже аналогов, чем он грешил в предыдущие сессии.

"Явных драйверов для продолжения относительной слабости рубля в сравнении с другими ЕМ-валютами мы не видим. В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,00-67,00", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

К 10.20 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,83, и российская валюта дешевеет на три копейки от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль теряет к евро 11 копеек, и котировки вблизи 74,04.

Похоже ведет себя большинство из ключевых сырьевых и развивающихся валют в ожидании дополнительного 5%-тного повышения 1 сентября пошлин США на китайский импорт в объеме $300 миллиардов.

Пара евро/доллар показывает минимальные изменения вблизи $1,1080.

Негативным сигналом для ЕМ-рынков остается также инверсия доходности госбумаг США, отражающая желание инвесторов минимизировать риски в определенных безопасных инструментах и одновременно исторически указывающая на риски приближения рецессии в Штатах.

В фокусе внимания сегодняшняя публикация о ВВП США за второй квартал, которая может отразить влияние торговой войны на американскую экономику.

На рынке нефти базовые сорта немного дешевеют с начала дня, баррель Brent — на 0,4% ($60,28). Накануне североморская смесь отметилась на недельном пике $61 за баррель после данных о сильном падении запасов в США.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ