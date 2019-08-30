30.08.2019 08:00 275

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Почти завершившийся летний сезон оказался довольно активным для российского рубля, который на протяжении почти трех месяцев лета потерял около 2 процентов в паре с долларом и 1,7 процента в паре с европейской валютой.

Стоически укрепляясь во втором квартале, несмотря на обострение торговых войн и нестабильность нефтяных котировок, российская валюта оказалась под сильным давлением в августе из-за повышенной турбулентности на мировых торговых площадках, которая заставила инвестиционное сообщество дружно переключиться в режим risk-off (неприятие риска).

Сегодня мировые финансовые рынки вынуждены адаптироваться к новой реальности, в которой торговые конфликты создают перманентную угрозу для мировой экономики и своей непредсказуемостью способны скорректировать даже самые надежные и просчитанные прогнозы. Активы развивающихся рынков в таких условиях становятся далеко не самыми привлекательными, особенно для более консервативных инвесторов.

Стремясь обезопасить свои капиталы, такие инвесторы устремились в мировые "тихие гавани", создавая беспрецедентный спрос на "защитные" валюты — японскую йену, швейцарский франк и др. Многие государственные долговые обязательства стран еврозоны торгуются с отрицательной доходностью, сигнализируя о высоком спросе на безопасность. Цены на золото, всемирно признанный защитный инструмент, за лето прибавили около 18 процентов, обновив вершины с 2014 года.

В таких условиях рассчитывать на значительное укрепление рубля не представляется разумным. Хотя стоит отметить, что в своей инвестиционной категории российские активы являются одними из самых востребованных. Несмотря на снижение доли нерезидентов в российском госдолге по итогам июля с 30,8 до 30 процентов, в абсолютном выражении вложения иностранных инвесторов продолжают расти.

Низкая долговая нагрузка, профицит бюджета, значительный объем международных резервов и высокая реальная доходность в свете перспектив снижения инфляции — все это делает российские долговые обязательства одним из наиболее "вкусных" активов на развивающихся рынках.

Стоит также сказать пару слов о нефти. Из-за угрозы замедления спроса нефтяные котировки остаются на уровнях ниже 61 доллара за баррель и оказывают некоторое давление на российскую валюту. Однако за счет бюджетного правила, по которому все нефтегазовые доходы свыше цены отсечения около 42 долларов используются для покупки валюты для Фонда национального благосостояния России (ФНБ), историческая корреляция рубля с нефтью значительно ослабла, и серьезной угрозы на горизонте ближайших месяцев не предвидится.

Кроме того, с точки зрения стабильности добычи, текущие ценовые уровни выглядят неустойчивыми. Из-за низких цен сланцевые компании добывающего сегмента США испытывают финансовые сложности и сокращают затраты на расширение производства с начала года. Официальная статистика демонстрирует стабильное сокращение числа активных буровых установок, что может ограничить возможности США по поддержанию высоких темпов роста производства уже в IV квартале 2019 года. Это говорит о том, что нефтяные цены вполне могут двинуться в сторону восстановления, если со стороны американо-китайского противостояния не появится новых внезапных "ударов" по сентименту на сырьевых площадках.

Таким образом, можно заключить, что российская валюта выглядит достаточно сильной, чтобы избежать дальнейшего значительного снижения. Разумеется, если напряженность во взаимоотношениях США и Китая не будет нарастать.

Вряд ли валютная пара USD/RUB сможет уверенно закрепиться выше отметки 67 рубля, более вероятным выглядит постепенное возвращение в район 64,5 — 65,5 рубля.

В паре с европейской валютой рубль может оказаться еще более устойчивым. Слабость европейской экономики и ожидаемое снижение ставок Европейского ЦБ указывают на неплохие перспективы для спуска пары EUR/RUB ниже 72,5 рубля на горизонте ближайших месяцев.

Георгий ПАНИН