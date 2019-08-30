30.08.2019 08:30 238

Реализацию финансового маркетплейса ЦБ придется отложить на начало 2020 года. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект планируется принять только в октябре, а в ЦБ сообщили, что лишь через три месяца после этого на платформе будет открыт первый вклад. Ранее Банк России планировал запустить платформу с возможностью оформления депозитов, покупки облигаций и паев ПИФов до конца 2019 года. Маркетплейс повысит конкуренцию среди финансовых организаций, а также увеличит доступность услуг для клиентов, считают эксперты.

Отложили, но ненадолго

Пока дата второго чтения законопроекта о функционировании маркетплейса ЦБ еще не назначена, но его планируют принять в октябре 2019-го, рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков. До этого законодательная инициатива должна пройти несколько стадий: одобрение в профильном комитете и принятие во втором и третьем чтениях, подчеркнул он. В Банке России «Известиям» подтвердили, что принятие законопроекта ожидается в осеннюю сессию и только спустя три месяца в регуляторе планируют провести первую сделку по открытию банковских вкладов на платформе.

На официальной странице маркетплейса на сайте ЦБ сказано, что соответствующий законопроект планировалось принять в весеннюю сессию Госдумы, а первую версию платформы запустить до конца 2019 года. После принятия документа Банк России должен разработать нормативную базу, поэтому запуск сервиса, скорее всего, не произойдет в срок — он отложится как минимум до начала 2020 года, сообщила первый вице-президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Ольга Крючкова.

Благодаря финансовому маркетплейсу у граждан появится возможность получать продукты банков, страховых компаний, фондового рынка удаленно, напомнил Анатолий Аксаков.

— Маркетплейс предлагает разные варианты размещения денег: открытие вклада или индивидуального инвестиционного счета, приобретение облигаций, акций или других активов в разных финансовых организациях, — привел пример глава профильного комитета Госдумы.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Маркетплейс начал разрабатываться Банком России совместно с участниками рынка в 2017 году. В рамках проекта организованы площадки для автоматизированного оформления финансовых продуктов в круглосуточном режиме. С помощью витрин-агрегаторов клиенты смогут сравнить предложения разных финорганизаций по нескольким фильтрам (например, срокам, процентным ставкам, рейтингу). На первом этапе развития платформы планируется запустить продажу вкладов, облигаций и паев ПИФов. На втором этапе ожидается расширение перечня услуг, в том числе за счет оформления полисов ОСАГО и ипотеки, а также ее рефинансирования, писали ранее «Известия».

В пресс-службе Московской биржи, которая выступает оператором платформы, сообщили, что технологически сервис уже готов, но для его запуска необходимо дождаться утверждения законопроекта. Уже сейчас идет интеграция с банками и наблюдается большой интерес со стороны потенциальных участников маркетплейса, отметили в Мосбирже. С 22 банками подписан меморандум, подчеркнули там.

Из любой точки

Из топ-40 российских кредитных организаций «Известиям» оперативно ответили только в Совкомбанке и Абсолют Банке. До конца года ожидается лишь утверждение правовой базы функционирования маркетплейса, отметил директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов. Платформа позволит кредитным организациям привлекать новых клиентов по всей стране без расходов на офисную сеть. А граждане, в свою очередь, получат доступ к предложениям многих банков даже в отдаленных регионах, рассказал он.

Благодаря кросс-сейлингу (продажа услуг в дополнение в основной) будут предложены принципиально новые банковские продукты, а продажи станут более эффективными, считает зампредправления Совкомбанка Алексей Панферов. Сервис увеличит конкуренцию за клиентов, что положительно скажется на качестве и стоимости продуктов, добавил он.

В рамках функционирования проекта гражданин может быть идентифицирован как по результатам личного визита в банк-партнер, так и удаленно — с помощью единой биометрической системы, в которую нужно заранее сдать слепки лица и голоса, пояснила Ольга Крючкова из НФА. Банки собирают биометрию с середины 2018 года, к концу 2019-го кредитные организации с универсальной лицензией будут обязаны оборудовать все свои отделения для сбора данных, напомнила она.

В состав финансового маркетплейса также войдут система быстрых платежей (ее технологии будут использованы для мгновенных и дешевых переводов между счетами в разных банках) и платформа регистратора финансовых трансакций (данные о всех сделках, заключенных пользователем, будут храниться в реестре и личном кабинете клиента на сайте госуслуг), добавила Ольга Крючкова.

Сейчас небольшим организациям трудно конкурировать с крупными игроками из-за масштаба офисной сети — именно они максимально заинтересованы в подключении к платформе, объяснила она. Но проект полезен и для средних и крупных игроков с точки зрения лояльности клиентов, добавила первый вице-президент НФА.

Маркетплейс будет актуален для маломобильных клиентов и для жителей населенных пунктов со слабым проникновением финансовых услуг, где есть, например, отделение только одного банка, отметил эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Он считает, что в перспективе сервис позволит избавиться от нелегальных кредиторов — например, от некоторых микрофинансовых организаций.

Наталья ИЛЬИНА

