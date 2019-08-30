30.08.2019 08:40 379

Минфин разместит четвертый выпуск облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) на новых условиях 2 сентября, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. Минфин постарался сделать ОФЗ-н более демократичным и привлекательным инструментом.

Главное отличие выпуска — казна берет на себя уплату комиссий при покупке/продаже облигаций, они были высоки — от 0,5 до 1,5%. Облигации подходят тем, кто готов вложиться на трехлетний срок — ставка в этот период растет от 6,5 до 7,35% годовых, ставка доходности к погашению (31 августа 2022 года) составит до 7% годовых. Это выгоднее трехлетних депозитов в банках-агентах, а значит, выпуск, всего скорее, быстро разойдется (его объем — 15 млрд рублей). К банкам-агентам, которыми до сих пор были Сбербанк и ВТБ, добавляются Почта Банк и Промсвязьбанк. Появится возможность приобрести ОФЗ-н не только в офисах с брокерскими услугами (купить облигации можно только на брокерский счет), но и через интернет. В три раза, до 10 тысяч рублей, сокращается порог минимальной покупки. Наконец, новшеством станет возможность использовать ОФЗ-н в качестве залога по кредиту у банка-агента, где они приобретены, сказал Сторчак.

В отличие от обычных гособлигаций, ОФЗ-н нельзя продать на бирже, только вернуть в банк-агент, при этом процентный доход можно получить только по истечении как минимум 12 месяцев владения. ОФЗ-н похожи на депозиты, с той разницей, что по вкладам государство гарантирует сумму в пределах 1,4 млн рублей, а по народным облигациям — всю сумму (всего один инвестор вправе приобрести ОФЗ-н на 15 млн рублей).

Выпуск ОФЗ-н по-прежнему не преследует фискальных целей, подчеркнул Сторчак: Минфин доказал, что может привлекать через биржевые ОФЗ кратно больше за один аукцион. Единственная задача народных облигаций — повышение финансовой грамотности, приобщение широкого круга россиян к работе на финансовом рынке.

Игорь ЗУБКОВ

