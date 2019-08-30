30.08.2019 08:50 248

Запасы драгоценных металлов в российских банках на 1 августа достигли двухлетнего максимума, превысив 71 тонну в золотом эквиваленте, говорится в отчетности банков, размещенной на сайте ЦБ. Это максимум с октября 2017 года. Продажа и покупка слитков с 1 октября перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) и часть этих запасов банки могли накопить для физических лиц, сообщает «Коммерсант».

Крупнейшими держателями «золотых запасов» стали ВТБ (около 34 тонн), Сбербанк (13 тонн), «ФК Открытие» (6,6 тонны), Промсвязьбанк (6,3 тонны), Газпромбанк (5,8 тонны).

Эксперты ожидают, что максимум этого показателя придется на осень. По данным агентства Reuters, котировки золота находятся вблизи шестилетнего максимума, превышая 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию. В III квартале традиционно наблюдается снижение спроса на покупку золота на глобальном рынке, что может положительно влиять на рост остатков на счетах в российских банках. ЦБ с начала года увеличил золотые запасы почти на 106 тонн, до 2,22 тыс. тонн.

По мнению экспертов, закон, освобождающий покупку и продажу банками драгоценных металлов от НДС с 1 октября, может активизировать покупку золотых слитков частными инвесторами.