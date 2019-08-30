2 сентября Минфин возобновляет продажи ОФЗ-н для населения, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак, передает корреспондент РБК.

Условия приобретения и владения, по его словам, модифицированы: при покупке и предъявлении облигаций к выкупу не придется выплачивать комиссию банкам-агентам, как раньше, — эти расходы возьмет на себя федеральный бюджет. Минимальная сумма вхождения (сумма, на которую можно купить минимальный лот) снижена с 30 тыс. до 10 тыс. руб. Один человек сможет приобрести ОФЗ до 15 тыс. штук, то есть на сумму до 15 млн руб.

Кроме Сбербанка и ВТБ, через которые уже продавались «народные» облигации, агентами размещения выступят Промсвязьбанк и Почта Банк, купить облигации можно будет онлайн. По словам Сторчака, под залог новых облигаций можно будет привлекать кредиты от банков-агентов, в которых были куплены бумаги. Поскольку вторичного рынка для этого инструмента нет, четыре банка-агента — единственные, кто вправе работать с этим инструментом как с залоговым обеспечением, сказал он. Об изменении формата ОФЗ-н Минфин заявил еще в марте, но тогда в министерстве сообщали, что размещение намечено на второй квартал.

Выпуск будет относительно небольшим: на первом этапе его объем составит 15 млрд руб., период размещения — до конца февраля 2020 года. Но возможны дополнительные выпуски в зависимости от спроса, сказал Сторчак. Дата погашения бумаг — 31 августа 2022 года, доходность составит 7,35% годовых для тех, кто будет держать ОФЗ до погашения.

Банки сообщали, что в большинстве случаев ОФЗ скупают люди с достатком выше среднего. Минфин рассчитывает, что благодаря снижению минимальной суммы и расширению числа банков-агентов к покупке бумаг удастся привлечь более широкие слои населения с меньшими доходами, отметил Сторчак. Банки пообещали увеличить количество пунктов продаж, добавил он.

«Население еще не смогло переключиться с парадигмы вкладов на парадигму инвестирования в инструменты», — сказал РБК гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. При размере вклада в 200–300 тыс. руб. для клиентов нет большой разницы между ставками 7,35 и 6%, «а разобраться с новым инструментом трудно — барьер выше, чем премия», добавляет он.

«На мой взгляд, обычные выпуски ОФЗ более предпочтительны, чем выпускавшиеся ранее ОФЗ-н, как с точки зрения ликвидности (возможности продать бумаги, не дожидаясь погашения), так и комиссий, которые сопряжены с такими операциями», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Новый формат повысит спрос на бумаги, но «важным сдерживающим фактором останется недостаточная финансовая грамотность значительной части населения», добавляет он.

Размещение «народных» облигаций началось в 2017 году, а в ноябре прошлого года правительство позволило продавать их Промсвязьбанку и Почта Банку. Доходность бумаг будет выше, чем у банковских вкладов, — в августе максимальная процентная ставка топ-10 банков составляет 6,8%.

Татьяна ЛОМСКАЯ