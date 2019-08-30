Рубль растет из-за геополитики и надежд на прогресс в отношениях США и КНР

30.08.2019 11:00 250

Рубль дорожает утром пятницы, при этом в фокусе внимания остаются напряженные торговые отношения между Вашингтоном и Пекином, в отношении которых появились надежды на улучшение из-за готовности сторон вернуться к переговорам.

Поддержкой рублю и рублевым активам может также выступать улучшение внешнеполитического фона, в частности, текущие позитивные подвижки, связанные с предполагаемым обменом военнопленными и заключенными Украины и РФ.

Активность и ликвидность сегодня могут быть пониженными в конце календарного месяца, а также в преддверии длинных американских выходных, на которых вероятно введение пошлин США на импорт из Китая.

К 10.35 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,42, и российская валюта дорожает на четверть процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро на 0,4%, и котировки вблизи 73,30.

Ключевые сырьевые и развивающиеся валюты сейчас сокращают потери начала пятницы, а некоторые уже ушли в плюс.

Пара евро/доллар в минусе вблизи минимальных с 1 августа уровней, текущая котировка — $1,1038 (-0,2%).

На рынке нефти базовые сорта дешевеют с начала дня, баррель Brent — на треть процента ($60,89).

"Ключевым фактором риска для рубля на ближайшие дни выступает возможное введение дополнительных пошлин со стороны США на китайские товары, намеченное на 1 сентября. Вероятность такого исхода остаётся высокой, и при его реализации рубль вновь будет тестировать отметку 67 за доллар", — предупредил Григорий Жирнов из банка Нордеа, отметив позитивный характер для рынков вчерашних сообщений об обсуждении между США и Китаем возврата к переговорам в сентябре.

Владимир АБРАМОВ