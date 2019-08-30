Аналитики Google сообщили о работавшей два года схеме кибератак на iPhone

30.08.2019 15:00 250

Команда аналитиков Project Zero, нанятая Google для поиска уязвимостей «нулевого дня», рассказала, что для хакерских атак на смартфоны Apple использовались несколько взломанных сайтов (их обнаружила команда Google).

Простого посещения таких сайтов было достаточно, чтобы оказаться под атакой. В Project Zero не уточнили точное число зараженных ресурсов, отметив только, что их посещаемость составляет несколько тысяч посетителей в неделю. Аналитики смогли обнаружить пять способов атак, которые использовались против клиентов Apple и затрагивали iOS от 10 до 12.

«Это указывало на то, что группа [злоумышленников] предпринимала постоянные усилия по взлому пользователей iPhone в определенных сообществах на протяжении срок не менее двух лет», — сообщили в Project Zero.

В случае успеха кибератаки на iPhone жертвы незаметно загружалось ПО, которое предоставляло злоумышленникам полный доступ к данным пользователя и возможность удаленно управлять смартфоном.

При первоначальном анализе схем кибератак одна из пяти оставалась уязвимостью «нулевого дня». Об обнаруженной уязвимости было рассказано Apple в начале февраля 2019 года. В результате производитель iPhone обновил iOS 12 до версии 12.1.4, исправив проблему.

Уязвимостями «нулевого дня» zero day (zero day) называют уязвимости и вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизм.

Константин НАГАЕВ, Мария БОНДАРЕНКО