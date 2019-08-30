Mastercard объявила о скидках на проезд в Московском метро и МЦК

30.08.2019 15:30 364

Платежная система Mastercard объявила о скидках при оплате проезда в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце ее картами — на пластике, в телефонах и на любых других носителях — в течение сентября.

Стоимость проезда составит 26 рублей вместо 42 рублей при стандартной оплате банковской картой, 38 рублей при оплате картой "Тройка" и 55 рублей за единый билет на одну поездку. Таким образом, скидка от стандартного тарифа при оплате картой составит 16 рублей.

Ранее о такой же акции — но до 31 декабря и со скидкой по оплате картой в 15 рублей - объявила по картам "Мир" Национальная система платежных карт. Прием банковских карт турникетами метро и МЦК обеспечивает банк ВТБ.

В этом году возможность оплаты проезда банковскими картами на турникетах появилась на всех станциях Московского метрополитена, на каждой станции как минимум два турникета принимают бесконтактные карты.

Игорь ЗУБКОВ

