30.08.2019 16:00 283

Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление банка «Возрождение» о признании банкротом основателя ГК Urban Group Александра Долгина, говорится в определении суда.

Также суд назначил на 25 сентября рассмотрение заявления АО «Дом.рф», 100% акций которого принадлежит Росимуществу, о признании банкротом Долгина.

В ноябре 2018 года конкурсный управляющий пяти компаний, входящих в ГК Urban Group, Светлана Аглинишкене подала в Арбитражный суд Московской области иск о признании недействительными сделок по перечислению более 27 миллиардов рублей техническим заказчикам. По ее информации, в 2014-2018 годах с расчетных счетов застройщика ООО «Хайгейт» (осуществляет строительство ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный») на расчетные счета ООО «Заказстрой» было перечислено 6,3 миллиарда рублей, на расчетные счета ООО «Евразия проект» — 20,9 миллиарда рублей.

Эти денежные средства компании, входившие в Urban Group, должны были направить на строительство домов в подмосковных ЖК, однако вместо этого они со счетов техзаказчиков направлялись в виде займов на другую аффилированную компанию группы ООО «Профиконсалт», сообщил управляющий.

Апелляционный суд в сентябре 2018 года подтвердил законность признания по иску Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства банкротами пяти компаний, входящих в Urban Group.

АО «Континент проект» (осуществляет строительство ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково») и ООО «Экоквартал» (ЖК «Митино О2») обжаловали в апелляции решения Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года.

По результатам проводимой проверки подмосковного застройщика Urban Group фонд принял решение об использовании механизма банкротства для защиты прав и интересов граждан, которые купили квартиры в объектах этого застройщика.

Результаты аудита группы компаний

Проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности группы компаний (ГК) «Урбан Групп» (Urban Group) с 2011 года по I квартал 2018 года выявила признаки нецелевого использования денежных средств, привлеченных у участников долевого строительства. Об этом в августе прошлого года сообщил Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

В частности, застройщики и генеральные подрядчики строительства объектов ГК направили денежные средства в размере 440 миллионов рублей «за потенциально фиктивные услуги, оказанные ИП, зарегистрированными менеджментом и родственниками руководства группы компаний». «По результатам выборочной проверки стоимости работ выявленное завышение составило 63% от рыночной стоимости аналогичных работ», — отметил фонд. Кроме того, приобретение строительных материалов осуществлялось в том числе у производителей, находящихся под контролем бенефициаров ГК.

Также обнаружены признаки введения в заблуждение покупателей, в частности, расхождение рекламных материалов с градостроительной, исходно-разрешительной и проектной документацией.

По результатам проверки определён предварительный дефицит расходов на завершение объектов Urban Group. Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 миллиарда рублей, из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 миллиарда рублей, сообщил фонд. Дефицит расходов на окончание строительства объектов Urban Group предварительно оценивается в 55,7 миллиарда рублей.

Согласно представленным к проверке документам, в состав ГК входят 60 юридических лиц. Однако в ходе проверки дополнительно идентифицировано еще 92 юридических лица, имеющих признаки аффилированности с ГК.

Проблемы Urban Group

Мосгорсуд 22 августа 2018 года признал законным заочный арест экс-гендиректора Urban Group Андрея Пучкова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

В начале августа прошлого года экс-руководитель строительной компании был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

«Мы считаем, что следственные действия в отношении Пучкова были проведены с существенным нарушением закона. Дело было возбуждено по надуманным основаниям, не имевшим место в действительности», — ранее сообщила РАПСИ адвокат обвиняемого Наталия Котеночкина.

Уголовное дело в отношении Пучкова возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция данной статьи предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в августе 2018 года подписал распоряжение о выделении Минстрою РФ из резервного фонда трех миллиардов рублей для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства домов, застройщиками которых являются компании, входящие в Urban Group.