30.08.2019 16:30 304

Диапазон тарифов на оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей составит от 0 до 0,7% от суммы, сообщает ЦБ. Комиссия не коснется тех, кто решит оплатить штрафы, налоги и иные платежи в пользу государства.

ЦБ определил тарифы на оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), говорится на сайте регулятора. Их диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа. По данным пресс-службы Центробанка, размер тарифов, которые начнут действовать с 1 октября, будет зависеть от «вида деятельности такого предприятия».

Тариф на товары повседневного спроса, образовательные и медицинские услуги будет на уровне 0,4%. В случае уплаты налогов, штрафов и прочих платежей в пользу государства комиссии не будут взиматься. Также будут бесплатными платежи за любые товары и услуги через СБП для физлиц.

По словам первого заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, возможность оплаты товаров и услуг через СБП позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. «Мы видим заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей. Более того, некоторые крупные ретейлеры уже объявили о запуске пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате их товаров через СБП», – приводятся в сообщении слова Скоробогатовой.

Ранее «Ведомости» писали, что ретейлеры допустили возможность бойкота СБП из-за недовольства тарифами. Торговые сети просили установить тарифы на уровне «0,3-0,4% и никак не более». «Если тарифы будут выше, то систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться», — заявлял представитель АКИТ.

ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января. С ее помощью можно мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона и другим простым идентификаторам независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов. На этой неделе «Коммерсантъ» написал о планах ЦБ реализовать возможность приема наличных в рамках СБП. По словам представителя системы приема платежей Qiwi, компания уже начала работу над пилотом по приему наличных через СБП в ретейле.