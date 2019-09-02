02.09.2019 08:00 325

Рубль завершил последнюю неделю лета вблизи важных уровней к доллару и евро — 67 и 74 соответственно. Это пороговые значения для российской валюты, переход через которые открывает перспективы для ее нового снижения, считают аналитики.

Курс опускался в указанную область и в середине августа, но рубль получил тогда поддержку в виде приближения налогового периода и укрепления нефти, отмечают аналитики FxPro. "Однако к концу месяца стало наглядно видно принципиальное изменение на рынке: если в первом полугодии российская валюта игнорировала плохие новости, то сейчас не замечает периоды всплеска интереса на рисковые активы. Хотя весьма охотно отрабатывает снижение нефти и бегство из доходных активов в безопасные или ликвидные", — подчеркивают они.

Помимо внешних факторов проявляется и все больше внутренних фундаментальных причин для сокращения спроса на рубль. Окончание года зачастую проходит для российских компаний под знаком выплаты внешних долгов, что повышает спрос на валюту и подтачивает курс рубля, напоминают в FxPro. Не стоит забывать также о повышенных дивидендах, которые стали платить крупнейшие отечественные компании: они не только идут в госбюджет, но и крупным зарубежным инвесторам, которые также предпочитают обналичивать доход к концу года.

Параллельно правительство наращивает бюджетные расходы. В первые месяцы года Минфин размещал рекордные суммы в ОФЗ, теперь же активность размещений резко снизилась, и, более того, в экономику стали просачиваться деньги, направленные на нацпроекты. Все это увеличивает предложение рублей на рынке, оказывая давление на курс, отмечают в FxPro.

Есть и психологический фактор: пара "доллар-рубль" стоит на пороге 67, рискуя выйти за рамки привычного торгового диапазона. Выход за верхнюю границу может запустить масштабную распродажу, став сигналом, что пара поднялась на очередной уровень в своем многолетнем восхождении, опасаются аналитики FxPro.

В среднесрочной перспективе пока нет причин для ослабления российской валюты выше 67 рублей за доллар, но и ее укрепление ниже 65,5 рубля маловероятно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". По их словам, сентябрь с точки зрения сезонности платежного баланса обычно более позитивный месяц для российской валюты, чем август, но основополагающими для рубля будут развитие торгового конфликта между США и Китаем и изменение ожиданий инвесторов по денежно-кредитной политике ФРС США.

Роман МАРКЕЛОВ