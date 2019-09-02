02.09.2019 08:30 247

Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).

В CTA отметили, что как минимум $1 млрд из указанной выше суммы пришлись на связанную с 5G-сетями продукцию, тем самым помешав США в «мировой гонке» за данными технологиями.

«Только в четвертом квартале 2019 года пошлины обойдутся технологической отрасли почти в $7 млрд и заставят потребителей платить больше за подарки к праздникам», — говорится в заявлении.

Представитель CTA Браунин Флорес заявила CNBC, что повышение цен на товары может произойти в ноябре, к так называемой черной пятнице. «Так что если вы хотели купить себе новый телевизор для Супербоула, вам стоит купить его пораньше», — добавила она.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал, что с 1 сентября власти повышают с 10 до 15% пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд, а с 1 октября до 30% увеличится тарифы на другой ряд продукции из КНР стоимостью $250 млрд. Трамп требовал от американских компаний искать альтернативу производству продукции в Китае, отмечая, что его можно перенести в США.

Новые пошлины вводятся поэтапно — тарифы на часть товаров, включая отдельные виды электроники, отложили до 15 декабря. Трамп объяснял это решение беспокойством за рождественский сезон.

«Подарки и так обошлись бы американским потребителям дороже. Теперь же, решение президента поднять пошлины еще выше означает еще большую боль для американских предприятий, рабочих и семей», — сказал глава CTA.

Он добавил, что Трампу действительно нужно решить проблему вынужденной передачи технологий и кражи интеллектуальной собственности в Китае, однако «непредсказуемая тарифная политика» вынуждает компании идти по «неверному экономическому пути».

«Продолжающиеся угрозы повышения пошлин и редкие обещания о прогрессе в торговых переговорах означают удар по глобальным фондовым рынкам. Эта неопределенность бьет по каждому американцу с пенсией или накоплениями на колледж», — заявил Шапиро.

По его мнению, такая политика властей ставит под угрозу положение американских компаний на глобальном рынке, так как им приходится тратить ресурсы на «постоянно меняющиеся правила торговли», а не на инновации.

Константин НАГАЕВ