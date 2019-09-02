02.09.2019 08:40 253

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия». В НБКИ пояснили, что самое серьезное снижение произошло в регионах с большим показателем дефолтных (более 90 дней) просрочек выплат гражданами — в Калмыкии, Костромской и Вологодской областях, а также в Алтайском крае. Эксперты считают, что после введения с 1 октября показателя долговой нагрузки (ПДН) кредитование жителей этих субъектов сократится еще сильнее.

Кредиты для богатых

Больше всего новых займов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане. Выдача в этих регионах за год увеличилась в диапазоне 3,7–8,2%, говорится в данных НБКИ. Это наиболее благополучные субъекты с точки зрения реальных доходов населения — по данным Росстата, здесь они варьируется от 30,5 до 68,5 тыс. рублей.

При этом кредитование в субъектах с низкими доходами (от 17 тыс. рублей до 26,2 тыс.) резко сократилось. Наибольшее уменьшение выдачи займов произошло в Калмыкии — на 12,8%, Костромской области — на 11,5%, Вологодской — на 10,9% и в Алтайском крае — на 8,8%.

Во всех регионах, где выдачи потребительских кредитов уменьшились более чем на 5%, уровень дефолтных просрочек (со сроком более 90 дней) превышает 20%, уточнили в НБКИ. И за прошедший год ситуация только усугубилась. Например, в Костромской области уровень неуплаты вырос с июля 2018-го по июль 2019 года на 1,5 п.п. — до 24,3%, а в Вологодской на 1,2 п.п. — до 24,6%.

— Такая динамика связана с эффективностью мер ЦБ по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, выдавая деньги наиболее надежным и отказывая высокорисковым, — пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин. С 1 октября 2019 года вступают в силу новые требования регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска, что только усугубит положение неблагополучных регионов.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что вводимые меры способствуют увеличению запаса капитала банков, что стимулирует их привлекать средства с рынка, реинвестировать прибыль. Таким образом, введение ПДН будет влиять на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций.

Банки обязали рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) заемщиков по единой утвержденной методике. ПДН — это соотношение ежемесячных платежей по всем займам к величине среднемесячного дохода клиента. При значении показателя выше 50% к банкам будут применяться повышенные коэффициенты надбавок к рискам. Это сделает выдачу займов закредитованным клиентам менее выгодной и приведет к увеличению отказов.

В пресс-службах администраций Калмыкии, Костромской и Вологодской областей не ответили на вопросы «Известий» о влиянии на жителей сокращения кредитования, вызванного установлением ПДН. В пресс-службе главы Алтайского края заявили, что этот вопрос не находится в их компетенции.

Банки готовятся к 1 октября

В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 заявили: введение ПДН наносит удар в первую очередь по небольшим региональным финансовым организациям, которые кредитуют заемщиков, получивших отказ в крупных банках. Они не смогут наращивать выдачу, потому что оформление займов не самым качественным клиентам может грозить им нарушением нормативов достаточности капитала и отзывом лицензии.

В Райффайзенбанке и Промсвязьбанке заявили, что у них и ранее был консервативный подход при выборе новых заемщиков. В Альфа-банке заверили, что введение ПДН не окажет значительного влияния на их кредитную политику, потому что у них достаточно капитала для кредитования «некачественных» клиентов.

Частные банки, предоставляя высоко рисковые кредиты, не могут рассчитывать на докапитализацию от государства. Поэтому финансовые организации сами снижают выдачу займов там, где видят проблемы, отметил старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

Снижение кредитования в ряде регионов соотносится с рынком труда, подчеркнул главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

— Ситуация с падением выдачи кредитов в определенных регионах может указывать на то, что в них закончились «хорошие» заемщики, — пояснил он. — Если банк сталкивается с изменениями в регулировании, неблагоприятной экономической средой, с неплатежами населения в определенных территориях, то понятно, что при прочих равных он избегает этих зон.

На рост кредитования в богатых субъектах могут влиять более выгодные программы рефинансирования, а на падение в бедных — более жесткие условия, считает заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

О проблеме «пузыря» на рынке потребительских займов ранее говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, такая ситуация впоследствии может привести к рецессии российской экономики. Однако в ЦБ с ним не согласны. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что «пузыря» нет.

Вадим АРАПОВ

