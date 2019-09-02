02.09.2019 09:30 401

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля — август — завершился. И рубль потерял не очень много, особенно, на фоне серьезной просадки в нефти - всего каких-то 3,9 процента.

В понедельник в США выходной день — День Труда — и, соответственно, рубль будет торговаться без "главного возмутителя спокойствия", американских биржевых новостей. Вероятно, рубль продолжит "плоскую" динамику пятницы, то есть, будет отрабатывать диапазон 66,30-66,66 за доллар. Макроэкономический календарь на этот день фактически пуст, поэтому даже трудно себе вообразить, с какой стороны к нам могли бы прийти какие-либо сюрпризы — как позитивные, так и негативные.

Из главных событий и публикаций предстоящей недели мы отметим то, что будет в фокусе всеобщего внимания при любом раскладе — твиты президента США Трампа относительно событий вокруг торговых переговоров с Китаем. Равно как и комментарии американских экспертов, касающиеся, в первую очередь, вероятности заключения торговой сделки — как в скором времени, так и вообще (что тоже не факт!). Это сейчас — одна из самых главных тем. И на примере прошедших недель мы убедились, как сильно влияют здесь настроения и надежды (наш компас земной) как на американские фондовые индексы, так, собственно, на сам доллар.

Следующая неделя интересна большим объемом публикаций, так называемых опережающих экономических показателей — индексов PMI и ISM - в частности, по Китаю, США и Великобритании (все цифры выйдут во вторник и среду). Они особенно нам интересны в свете неутихающих разговоров о приближающейся глобальной рецессии. Если ее признаки станут еще более явственными, то "по законам жанра" это приведет к дополнительному укреплению доллара против мировых валют, что, в конечном итоге, нанесет урон и рублю.

Поскольку такое развитие событий выглядит наиболее вероятным, к вечеру среды рубль может ослабнуть через кросс-курс евро к доллару, до 66,85-66,95, однако попытка взять штурмом отметку 70 рублей за доллар, скорее всего, закончится провалом и последующим откатом рубля к уровням порядка 66,65-66,70 рублей за доллар.

У евро будет отдельная туманная история, связанная с ростом опасений по поводу "Brexit без сделки" — наиболее вредоносному фактору для единой валюты в настоящее время. Поэтому в ситуации просадки рубля в паре с долларом вполне вероятен сценарий, при котором рубль одновременно с этим практически не потеряет своей стоимости против "европейца". В этом случае ориентир стоит держать на отметку 73,60-73,80 рублей за евро.

Касательно динамики рубля в сентябре в целом, мы не ждем новых санкций в этом месяце: американские конгрессмены, возвращаясь после парламентских каникул, будут заняты, еще как минимум месяц, более злободневными для них вопросами внутренней повестки.

Обычно для рубля первое полугодие циклически выглядит лучше второго. Поэтому прогнозы до конца года, в целом, умеренно негативные: отметка 70 рублей за доллар становится более реальной — хотя и не в сентябре, а позднее, ближе к ноябрю, чем она выглядела месяц назад.

При всем пессимизме, который внушает сугубо "внешняя картинка", многие фундаментальные факторы, в целом, благоволят отечественной валюте. Немного замедлившись, все же продолжается рост цен на золото, которого в золотовалютных резервах ЦБ уже почти 20 процентов. России повышен кредитный рейтинг со стороны Fitch Ratings. В последние недели Минфин размещает очередные транши ОФЗ с очень хорошими результатами и т.д.

Поэтому при сохраняющихся, в целом, умеренно-негативных тенденциях в российской валюте, мы вновь акцентируем внимание на том, что фундаментальных оснований для панических настроений совершенно нет.

Пресловутое "бегство в качество", вызывающее укрепление доллара на глобальных рынках, учитывая остроту противостояния США и Китая в торговых войнах и усиливающийся цейтнот Трампа, заставляющий его в преддверии президентской гонки за второй срок в Белом доме делать все более резкие выпады и принимать все более нетривиальные решения, будет еще в большей мере дестабилизировать мировые валюты, среди которых рубль известен своей повышенной волатильностью. На данный момент Индекс доллара DXY продолжает удерживать высокую отметку в непосредственной близости от 98 — максимум с мая 2017 года, когда курс рубля составлял 57,50.

В целом, надо признать, что рубль во многом портят сугубо классические сезонные факторы и, вероятно, небольшие интервенции ЦБ РФ по покупке валюты в резервы Минфина согласно бюджетному правилу, объем которых всегда трудно предсказать. Есть вероятность, что цикличная нефть — главный Дамоклов меч рубля, не считая санкций, — все же достигнет уровня 60 долларов за баррель по сорту Brent в течение наступающего месяца.

Поэтому есть надежда, что наступление налогового периода, действительно, на некоторое непродолжительное время вернет рубль даже несколько ниже уровня 66 рублей за доллар — в район 65,60-65,70. После чего, повинуясь вышеупомянутым сезонным факторам, он двинется в направлении покорения новых антирекордов. Но это возможно, повторимся, исключительно во взаимосвязи с восстановлением нефти.

Георгий ПАНИН