02.09.2019 10:00 333

Необходимость внесения поправок в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в качестве «работы над ошибками» обсуждалась в Ассоциации банков России (АБР) на рабочей встрече 30 августа, сообщает «Коммерсант». Речь идет о корректировке поправок, которые были внесены в документ законом 264-ФЗ. Закон запрещает в правилах платежной системы, работающей на территории РФ, устанавливать критерии приостановления обслуживания банка из-за приостановления членства (прекращения участия) в иностранной платежной системе.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, появившееся ограничение по платежным системам фактически лишает их возможности устанавливать какие-либо правила ограничения участия. Принято решение обсудить в рабочем порядке перечень допустимых мер воздействия на недобросовестных участников, уточнил Войлуков, направить документ на согласование в ЦБ и при одобрении внести новые поправки в 161-ФЗ.

Также на встрече поднимался вопрос о необходимости разработки аналогичного перечня для процессинговых центров.

Эксперты считают корректировки в целом нужными. Платежные системы не могут не обращать внимания на качество своих членов, их финансовое и техническое состояние. В случае с иностранными системами требования к членам могут быть прописаны на уровне головной структуры. Смысл принятых поправок к 161-ФЗ состоял в том, чтобы в правилах тех же российских «дочек» иностранных платежных систем, например Visa и Mastercard, было четко прописано, что при отключении российского банка иностранной платежной системой ее местные «дочки» отключать банк на этом основании не могут, поясняют эксперты.