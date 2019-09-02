02.09.2019 10:10 548

Финансист Майкл Бьюрри, ставший прототипом одного из персонажей фильма «Игра на понижение», считает, что пассивное инвестирование в биржевые фонды создает новый «пузырь» в экономике. Видя в этом возможности, его фонд вкладывается в компании с небольшой капитализацией.

Американский финансист Майкл Бьюрри, который одним из первых предсказал крах ипотечного рынка, приведший к мировому финансовому кризису 2008 года, увидел новый «пузырь» в экономике. Об этом он рассказал Bloomberg.

В 2007 году Бьюрри предсказал, что американский рынок ипотечных кредитов скоро лопнет, и стал покупать кредитно-дефолтные свопы — бумаги, обеспечившие ему выплаты в случае, если американские заемщики не смогут гасить ипотеку. В итоге за кризисный 2008 год Бьюрри заработал значительную сумму, а его фонд Scion Asset Management теперь управляет примерно $343 млн, пишет агентство. На основе этой истории журналист Майкл Льюис написал книгу, а режиссер Адам Маккей снял фильм «Игра на понижение», роль Бьюрри в котором сыграл актер Кристиан Бэйл.

Новую возможность Бьюрри видит в «пузыре», образующемся из-за пассивного инвестирования, пишет Bloomberg. Инвесторы направляют все больше денег в биржевые и индексные фонды, включающие акции крупнейших компаний. В то же время акции не таких крупных компаний незаслуженно игнорируются, утверждает Бьюрри. Он подчеркивает, что это создает значительные возможности, но лишь немногие инвесторы пытаются ими воспользоваться.

За последние три недели Scion сообщил о том, что владеет акциями как минимум четырех компаний с низкой капитализацией, отмечает Bloomberg. В трех из них фонд уже проявил себя как инвестор-активист с целью сделать компании более привлекательными для других инвесторов и повысить их капитализацию.

Так, он предложил советам директоров американской розничной сети Gamestop и производителя одежды Tailor Brands выкупить часть собственных акций с рынка, так как это может принести выгоду в краткосрочной перспективе. Также Scion увеличил свою долю в южно-корейских Ezwelfare и Autech. Последний — производитель грузовиков и машин скорой помощи, в котором фонду принадлежит почти 10%. Scion выразил намерение активно сотрудничать с руководством компании.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

