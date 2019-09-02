Рубль дорожает в американский выходной после обмена пошлинами США и КНР

02.09.2019 11:00 338

Рубль утром понедельника дорожает к доллару после взаимного повышения Вашингтоном и Пекином импортных пошлин, подтверждая старую рыночную мудрость "buy the rumor, sell the fact", при этом активность и ликвидность в понедельник могут быть ниже обычного из-за выходного в США.

К 10.25 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,61, и российская валюта дорожает на 0,3% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро почти на 0,3%, и котировки вблизи 73,14.

"Наша модель предполагает, что реакция рубля на ослабление глобального настроения на риск в августе была чрезмерной", — считает Максим Коровин из ВТБ Капитал.

Рубль за прошлый месяц потерял почти 5% в паре с долларом и около 4% — в паре с евро, покинув тройку лидеров форекса на фоне повсеместного ослабления ЕМ-валют из-за опасений снижения спроса на сырье и высокорискованные активы на фоне угроз расширения торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

В воскресенье США, как и ожидалось, ввели 15-процентные пошлины на ряд потребительских товаров из Китая, который, в свою очередь, ввел 5-процентные пошлины на нефть из США.

На этом фоне нефть марки Brent стоит существенно дешевле последних пятничных значений, $59,15 против $60,43.

Пара евро/доллар остается вблизи двухлетних минимумов, текущая котировка — $1,0982.

В фокусе внимания локального рынка — пятничный совет директоров ЦБР с последующей пресс-конференцией главы банка Эльвиры Набиуллиной.

"Само заседание, мы полагаем, завершится очередным снижением ключевой ставки на 25 базисных пунктов, но риторика примет более спокойные тона, учитывая долгожданное достижение индикатором верхней границы нейтрального диапазона, 6-7%", — говорится в обзоре Росбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН