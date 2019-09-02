Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный» по иску о 9,8 млрд рублей убытков

02.09.2019 17:00 273

Арбитражный суд Амурской области арестовал 334,2 миллиарда штук акций (41,6% капитала) банка "Восточный", принадлежащих кипрской компании Evison Holdings Limited (входит в Baring Vostok), сообщили РАПСИ в суде.

Определение о принятии обеспечительных мер было принято в рамках иска банка к кипрской компании и основателю Baring Vostok Майклу Калви о возмещении 9,8 миллиарда рублей убытков, причиненных заявителю.

По информации банка, в период совершения недобросовестных сделок и действий банк "Восточный" контролировался ответчиками. Калви, являющийся конечным бенефициаром Baring Vostok, имел фактическую возможность определять действия истца через непосредственного акционера компанию Evison Holdings Limited, также входящую в Baring Vostok.

Как отметил банк, под непосредственным влиянием ответчиков были совершены сделки и действия, которые привели к возникновению у истца убытков. "Причинение истцу значительного ущерба возможно предотвратить, если запретить ответчикам совершать действия, направленные на распоряжение акциями", — считает банк.

Басманный суд в апреле перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Суд в феврале 2019 года отправил основателя фонда под арест. Обвиняемый является старшим партнером созданного им инвестиционного фонда и большую часть времени проживает в Лондоне, но при этом имеет постоянное место жительства в Москве.

Дело Baring Vostok

По уголовному делу о мошенничестве Басманный суд арестовал еще 4 обвиняемых: партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова, а также партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

Фонд Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Калви основал эту структуру в 1994 году. Baring Vostok вкладывался в акции Яндекса, ВкусВилла, Тинькофф Банка и других крупных проектов. Калви подозревают в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком "Восточный" акций компании "Первое коллекторское бюро". Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.

Следствие ссылается на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тысяч рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении мошенничества.

Мнение Калви

Предприниматель отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что сделка была совершена и одобрена всеми заинтересованными сторонами.

Также Калви подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы подал член совета директоров банка "Восточный" — Шерзод Юсупов. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм банка (реорганизован и присоединен к "Восточному" в начале 2017 года).

Басманный суд в апреле перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Суд в феврале 2019 года отправил основателя фонда под арест. Обвиняемый является старшим партнером созданного им инвестиционного фонда и большую часть времени проживает в Лондоне, но при этом имеет постоянное место жительства в Москве.