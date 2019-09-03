03.09.2019 08:00 663

Права вкладчицы банка защитил Верховный суд РФ, когда изучил материалы ее спора с финансовым учреждением. Деньги гражданки украли с ее счета в банке, банально подделав доверенность. Но когда обман раскрылся, банк категорически отказался нести ответственность за кражу и компенсировать своему клиенту потерянные средства.

Банк вообще заявил: в его договоре с гражданкой не записано, что сотрудники финансового учреждения обязаны проверять подлинность доверенности, поэтому никакой финансовой ответственности он перед клиентом не несет. Местные суды с такой логикой банка согласились. Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ посчитала такое решение спора нарушением закона. Учитывая, что подобный случай не является редким исключением, знание норм закона в аналогичном конфликте может оказаться полезным многим гражданам.

Эта история началась в Санкт-Петербурге. Там в районный суд пришла местная жительница с иском к банку. Она попросила признать недействительными сделки, которые от ее имени в банке совершило "неуполномоченное лицо". Это самое "неуполномоченное лицо" расторгло договор банковского вклада истицы и получило на руки очень немалые деньги, которые были на этом вкладе.

А еще гражданка попросила признать ее договор с банком действующим, не изменившимся и не прекратившимся. Истица хотела, чтобы за ней было признано право на получение ее вклада.

Гражданка в суде рассказала, что несколько лет назад заключила с банком договор с ежеквартальной выплатой процентов. По этому договору вкладчица внесла на депозитный счет крупную сумму. За несколько месяцев до окончания срока вклада этот договор был расторгнут, а деньги с процентами сняты. Сделала это некая гражданка, у которой на руках оказалась доверенность от хозяйки счета. По словам истицы, никакую доверенность она никогда никому не давала.

Выборгский районный суд такой иск принял, рассмотрел и… вкладчице банка отказал. Санкт-Петербургский городской суд посчитал это решение — правильным. Пришлось проигравшей клиентке банка дойти до Верховного суда РФ. Там дело изучили и сказали, что жалоба истицы "подлежит удовлетворению". В своем решении Верховный суд РФ растолковал, какие нарушения сделали местные судьи.

Бланк доверенности был выдан год назад и удостоверял согласие на выезд ребенка за границу

Из материалов дела видно, что договор банковского вкладабыл заключен в 2012 году. Хозяйка вклада пообещала внести деньги. Банк со своей стороны обязался начислять на сумму вклада проценты, а по окончании срока нахождения денег на вкладе — через год — выплатить клиентке всю сумму вклада плюс проценты. По условиям этого договора гражданка перечислила на депозитный счет деньги. А через полгода случилось вот что. В банк пришла некая гражданка и предъявила доверенность от вкладчицы, на которой стояла подпись нотариуса, и расторгла договор, получив на руки все деньги с вклада вместе с процентами.

Наша героиня узнала об этом спустя три месяца и побежала в полицию. Было возбуждено уголовное дело. По результатам экспертизы стало ясно, что подпись вкладчицы под доверенностью "является электрографической копией подписи" и сделана не нашей героиней, а кем-то другим "с подражанием ее личной подписи".

А еще сыщики выяснили, что номерной бланк нотариальной доверенности, который принесла в банк обманщица, был выдан год назад и удостоверял согласие некоего человека на выезд его ребенка за границу. Сама нотариус, чьим бланком и фамилией воспользовались для кражи денег, никакую доверенность от имени клиентки банка не удостоверяла.

Куйбышевский районный суд Северной столицы отказал истице в просьбе взыскать с банка всю сумму ее вклада с процентами, а также штраф и ущерб. По мнению райсуда, расторгая договор по липовой доверенности и отдавая деньги, банк действовал "в соответствии с условиями заключенного договора". Не была также в договоре "установлена ответственность банка за последствия исполнения поручений неуполномоченных лиц" и "банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченным лицом". Вынося решение об отказе, суд сослался на 401-ю статью Гражданского кодекса РФ.

По мнению райсуда, в обязанности банка не входит проверка достоверности представленных клиентом документов "на предмет подделки". И банк не несет ответственности за последствия поручений, выданных "неуполномоченными лицами". Поэтому у банка нет правовых оснований отказать гражданину, действующему по доверенности, в его желании расторгнуть договор и забрать деньги.

С требованиями истицы признать сделки банка по расторжению договора и выдаче денег недействительными райсуд не согласился, так как действия обманщицы не являются сделкой.

Апелляция с такими выводами районных коллег согласилась. А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ — нет.

Разъяснения Верховный суд начал с Гражданского кодекса. В 168-й статье ГК сказано, что сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима. В 167-й статье того же кодекса говорится, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна она с момента совершения.

В нашем случае, подчеркнул Верховный суд, райсудом установлено, что доверенность, которую некая гражданка принесла в банк, была ничтожной по 168-й статье ГК и эта бумага "не повлекла возникновения полномочий" у дамы-обманщицы по 167-й статье ГК.

Вот что подчеркнул Верховный суд.

Местные суды не приняли во внимание, что по Гражданскому кодексу (статья 183) при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении этих полномочий сделка не влечет правовых последствий для представляемого. Так как действия обманщицы по расторжению договора не одобрялись нашей героиней, то они "не повлекли прекращения договора банковского вклада и не повлекли прекращения обязанности банка по возврату суммы вклада и процентов по вкладу".

В банк пришла некая гражданка и получила все с чужого вклада

По разъяснению Верховного суда, мнение его коллег о том, что добросовестность банка является основанием для отказа истице в иске, противоречит Гражданскому кодексу (статьи 10, 168, 183). Ответил Верховный суд и на позицию городского суда, который сказал, что действия мошенницы по получению чужих денег не являются сделкой. По мнению высокой судебной инстанции, такой вывод противоречит статье 153 Гражданского кодекса. По этой статье, сделками признаются "действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей".

То же самое было сказано и в материалах пленума Верховного суда (№25 от 23 июня 2015 года). А именно: сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Действия обманщицы, по мнению банка, прекратили право требования денег нашей героини. По мнению городского суда, истица не заявляла отдельного требования о признании доверенности недействительной, что и было одним из оснований для отказа ей.

Но это утверждение коллег, сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховный суд РФ, противоречит 166-й статье Гражданского кодекса, потому как ничтожная сделка недействительна независимо от того, что ее такой признают.

Верховный суд отменил решения по этому спору и велел пересмотреть его с учетом своих разъяснений.

Наталья КОЗЛОВА

