03.09.2019 09:40 465

Предложение анализировать большие массивы данных для оперативной корректировки действующих законодательных норм содержится в «Концепции комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики». Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит).

Разработка подобной концепции предусмотрена в нацпрограмме «Цифровая экономика». Израйлит подчеркнул, что текст, обсуждаемый с экспертами — это одна из промежуточных версий, «обозначенные темы в настоящее время еще не прошли экспертное обсуждение».

«Основная идея регулирования заключается в том, чтобы своевременно вносить изменения в регулирование, чтобы оно не вредило экономическому состоянию тех или иных субъектов. Например, если у граждан есть спрос на проезд и остановку транспорта в каком-то определенном месте, то в результате запрета остановки может сократиться поток клиентов в магазины и рестораны. В итоге снизится инвестиционная привлекательность всего района. За счет накопленных на цифровых платформах данных, например сервиса «Яндекс.Карты», можно связать регуляторные решения с реальным спросом и создать более эффективную модель регулирования», — пояснил Сергей Израйлит. По его словам, такая модель будет эффективнее традиционных способов, когда нормы создаются только на основе человеческого анализа и пожеланий заказчика.

Также в концепции указано, что на законодательном уровне необходимо определить понятие «цифрового следа» как совокупности данных о «действиях пользователя в цифровом пространстве». При этом цифровой след авторы документа делят на две категории: «активный» и «пассивный». К первой относится информация, которую пользователь оставляет в социальных сетях и личных кабинетах на сайтах, включая портал госуслуг и банковские ресурсы. К ней относятся, например, ФИО, дата рождения, контакты, место работы, личные фото и видео. Пассивный след — это данные, которые оставляются ненамеренно или вследствие работы соответствующего ПО. Как указано в концепции, это данные, которые собирает операционная система устройства пользователя или поисковик, которым пользуется человек.

Авторы документа считают, что необходимо регламентировать только использование активного «цифрового следа».

Какое регулирование для них предложили авторы концепции и как к их инициативам отнеслись компании, чьи пользователи генерируют основной массив больших данных в России, — в материале РБК Pro.

Евгения БАЛЕНКО, Александра ПОСЫПКИНА