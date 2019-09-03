03.09.2019 10:10 512

Суд арестовал гражданку Украины Инну Пикалову. Она может оказаться ключевым фигурантом в деле экс-министра Михаила Абызова. По данным «Коммерсанта», женщина возглавляла кипрский офшор, через который Абызов проводил сделки.

Басманный суд Москвы в понедельник арестовал , возможно, ключевого фигуранта дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, Инна Пикалова в свое время возглавляла кипрский офшор, который Абызов использовал для сделок с подконтрольными ему структурами.

Пикалова арестована до 1 ноября. Следственный комитет предъявил ей обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), следует из материалов дела в картотеке суда. Как пишет «Коммерсантъ», Пикалова частично признала вину и заявила, что была «игрушкой в чужих руках».

Следственный комитет считает, что в 2012-2013 годах Пикалова выступала номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited, указывает издание. В СК полагают, что офшор находился под контролем Абызова и использовался для незаконных сделок. Следствие утверждает, что в 2011 году подконтрольный Абызову холдинг RU-COM продал Blacksiris четыре энергетических компании (АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС) за 186 млн рублей. Спустя два года эти четыре структуры были выкуплены подконтрольными Абызову компаниями СИБЭКО и РЭС уже за 4 млрд рублей. Деньги, таким образом, были перечислены Blacksiris.

Адвокаты Абызова заявили газете, что знают об аресте Пикаловой только из СМИ, от других комментариев отказались.

В последнее время Пикалова возглавляла бухгалтерию предприятия «Новопсковский», филиала одного из крупнейших сельхозпредприятий Украины «Нибулон». Она была задержана в Воронежской области, в которую приехала из самопровозглашенной Луганской народной республики, утверждает «Коммерсантъ». Адвокаты Пикаловой полагают, что к ее визиту могли быть причастны спецслужбы России и ЛНР.

Абызов и его предполагаемые сообщники находятся под стражей с марта 2019 года. Им инкриминируются части 2 и 3 статьи 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе, до 20 лет лишения свободы) и часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, до 10 лет). В конце августа стало известно о новом уголовном деле против экс-министра — о «незаконном участии в предпринимательской деятельности». По версии следствия, Абызов сам и через доверенных лиц в 2018 году, еще будучи министром, занимался бизнесом.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

