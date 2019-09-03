Рубль дешевеет к доллару и подрастает к евро с оглядкой на форекс

03.09.2019 11:00 465

Рубль утром вторника немного подешевел к доллару и подрос к евро, отражая динамику главной валютной пары на форексе, при этом активность может быть невысока перед важными событиями конца недели — заседанием совета директоров ЦБР, трудовой статистикой США и выступлением главы ФРС.

К 10.20 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,92, и российская валюта теряет 13 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К 10.30 МСК евро рубль дорожает на 5 копеек, котировки вблизи 73,21.

На форексе евро в паре с долларом сегодня упал на минимум с 15 мая 2017 года, $1,0929, из-за ожиданий смягчения ДКП европейским центробанком на заседании 12 сентября после череды слабых производственных показателей еврозоны и данных о рецессии в Германии, крупнейшей европейской экономике.

Индекс доллара достиг максимума с 12 мая того же года, 99,35 пунктов.

ЕМ-валюты с начала дня показывают в основном негативную динамику, при этом китайский юань вновь обновил 11,5-летние минимумы.

Раздражителями для рынков остается тема торговой войны США и КНР, неопределенность с Brexit, финансовый кризис в Аргентине.

"С точки зрения общего отношения инвесторов к группе валют развивающихся стран продолжаем следить за китайским юанем, который продолжает плавное ослабление. Подобная конъюнктура может продолжать удерживать основную группу ЕМ-валют в напряжении", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

По его мнению, в этой связи вероятность тестирования парой доллар/рубль отметки в 67,00 несколько возросла, "но в целом текущие уровни в рубле выглядят сбалансированными".

Для локального валютного рынка важным событием ближайшего времени является объявление в среду параметров покупки валюты в рамках бюджетного правила (12.00 МСК), а также завтрашние аукционы ОФЗ, параметры которых Минфин объявит сегодня около 16.00 МСК.

В фокусе еще и пятничное заседание совета директоров ЦБР с последующей пресс-конференцией главы банка Эльвиры Набиуллиной.

От российского регулятора большинство участников рынка ждет снижения ставок на 25 базисных пунктов — согласно опросу Рейтер, так считают 24 из 25 опрошенных аналитиков.

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ