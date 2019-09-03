03.09.2019 13:00 478

Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении Антипинского НПЗ. Истцом по делу о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода выступила дочерняя компания Сбербанка ООО «СКБ», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Соответствующее решение было принято на заседании 3 сентября. Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл». Задолженность НПЗ перед его СБК превысила 70 млн руб.

Ранее Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с прошением о признании себя банкротом. Сумма исковых требований составила 346,4 млрд руб.

В мае 2019 года, когда было подано заявление о банкротстве предприятия, завод в счет задолженности по кредиту перешел под управление Сбербанка. В июле основателя завода Дмитрия Мазурова арестовали по подозрению в мошенничестве. Мазуров отрицает вину и обвиняет Сбербанк в мошенничестве и отъеме бизнеса.