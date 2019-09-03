03.09.2019 15:00 492

Курс доллара превысил 67 рублей, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Во вторник американская валюта дорожала на 0,33 процента и достигла 67,02 рубля на 13:29 мск. Такой курс отмечен впервые с 20 августа 2019 года.

При этом, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,35 процента до 57,88 доллара за баррель. Фьючерс на WTI на октябрь на товарной бирже в Нью-Йорке снизился на 1,69 процента до 54,17 доллара за баррель.

Именно ухудшение положения на нефтяном рынке подталкивает рубль к снижению, считают эксперты. Спрос на нефть сдерживается опасениями инвесторов по поводу углубления "торговой войны " между Китаем и США.

На этом фоне, страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году, сообщает Bloomberg.

Евгений ГАЙВА