04.09.2019 08:40 444

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата России (ТПП) обсуждают со своими членами варианты введения четырехдневной рабочей недели, сообщает «Коммерсант». Итоговую позицию по вопросу по поручению Дмитрия Медведева к 30 сентября должен сформировать Минтруд.

РСПП распространил среди компаний опрос, который должен выявить отношение предприятий к введению четырехдневной рабочей недели в зависимости от региона, размера и отрасли. Предлагается обсуждать как осуществимость изменения рабочего графика и его варианты, так и сложности. Эксперт ТПП по развитию человеческого капитала Людмила Иванова-Швец предлагает оставить вопрос на усмотрение работодателей и работников конкретных компаний.

Малые предприятия к идее четырехдневки относятся негативно, следует из опроса «Опоры России». Идею не поддерживает 57% предпринимателей.

В профсоюзах же считают, что идея четырехдневки с сохранением рабочих часов — результат неверного толкования, а глава правительства Дмитрий Медведев говорил о сокращении количества рабочих часов в неделе, в противном случае это не сокращение, а сжатие, и сейчас не запрещенное Трудовым кодексом. Скептически к «сжатию» отнеслись в «Деловой России», поддержав сокращение рабочих часов.

