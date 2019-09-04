04.09.2019 09:20 627

Более четверти всех вложений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в акции приходится на активы, связанные с интересами собственников этих частных фондов. Подобные инвестиции по пенсионным накоплениям превышают 50 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Пять крупнейших российских фондов — НПФ Сбербанка, «Открытие», «Сафмар», «Будущее», «Эволюция» (бывший «Нефтегарант») — на конец первого полугодия вложили в такие акции более 53 млрд рублей пенсионных накоплений из около 200 млрд рублей суммарных вложений в акции.

По словам экспертов, владение такими активами может, в частности, обуславливаться необходимостью сохранять операционный контроль. Кроме того, некоторые группы компаний могут использовать вложения входящих в них фондов в другие компании из своей же группы для повышения котировок и улучшения ликвидности их ценных бумаг. Однако если доля вложений в такие «связанные» активы существенна (риск концентрации), то системный риск становится недиверсифицируемым, в итоге возрастает риск потери фондами активов.