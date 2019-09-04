04.09.2019 09:50 759

Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и ФСБ, операторам связи и экспертным сообществам до 15 января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM, сообщает «Коммерсант».

Поручение Акимова основывается на докладе, подготовленном Институтом исследований Интернета (ИИИ), в котором отмечалось, что технология eSIM в текущей конфигурации может угрожать безопасности тайны связи для российских абонентов.

Чтобы обеспечить безопасность, авторы доклада предложили обязать производителей устройств с eSIM, среди которых Apple и Google, а также владельцев платформ для удаленной идентификации абонентов размещать в России серверы для абонентских профилей и криптографических ключей.

По мнению операторов, внедрение eSIM в России проблематично без решения организационных, правовых и технических проблем, а также вопросов безопасности. Также необходимо законодательно проработать вопрос дистанционного заключения договора с абонентами, определить правила смены профиля в рамках процедуры переноса номера и обеспечить ввоз сертифицированных устройств с eSIM в Россию.