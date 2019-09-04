04.09.2019 11:00 493

Рубль в среду утром дорожает вместе с большинством валют-аналогов, поскольку слабая американская промышленная статистика вновь вернула тему запуска цикла снижения ставки ФРС в ответ на негативный эффект торговой войны Вашингтона и Пекина.

К 10.30 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,47, и российская валюта набирает 0,4% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро на 0,3%, котировки вблизи 73,02.

На форексе большинство сырьевых и развивающихся валют аналогично дорожают к валюте США в предвкушении снижения стоимости долларового фондирования, если ФРС решится на запуск цикла смягчения ДКП. Евро также растет к доллару, на 0,13% до $1,1990.

Сейчас вероятность агрессивного снижения ставки, на 50 базисных пунктов, на заседании ФРС 17-18 сентября оценивается в 17% (83% — на 25 базисных пункта), тогда как сутки назад такие ожидания были на уровне 5%. Также усилились ожидания еще одного снижения ставки ФРС до конца года после данных о замедлении активности в промсекторе США.

Повлиять на итоги сентябрьского заседания ФРС в какой-то мере сможет трудовая статистика США за август, выходящая в пятницу, и в пятницу же рынки попытаются выудить какие-либо сигналы о предстоящих шагах Федрезерва из выступления его главы Джерома Пауэлла.

На сегодня запланированы выступления трех членов совета директоров ФРС: в 16.25 — Джона Уильямса, в 19.30 — Джеймса Булларда, в 22.15 — Чарьза Эванса.

Российский Центробанк 6 сентября проведет совет директоров, и участники рынка ждут снижения ключевой ставки по его итогам на 25 базисных пунктов — согласно опросу Рейтер, так считают 24 из 25 опрошенных аналитиков.

Интерес для локального рынка сегодня будет представлять объявление в полдень параметров покупки валюты за рубли в рамках бюджетного правила, а также последний перед ожидаемым снижением ставки ЦБР аукцион ОФЗ, на котором Минфин размещает 20-летние бумаги на 20 миллиардов рублей.

"Мы полагаем, что сегодняшнее размещение пройдет не в полном объеме, – Минфин традиционно не готов серьезно переплачивать, а наибольшим интересом со стороны инвесторов в последние сессии пользуется участок кривой срочностью до 5 лет", — говорится в обзоре Росбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ