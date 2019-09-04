04.09.2019 13:00 509

Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, заявил министр Максим Орешкин. Он уже несколько месяцев предупреждает о рисках резкого роста потребкредитования. Центробанк с ним не согласен.

«Банки должны нести ответственность за то, какие продукты клиентам они предлагают. Они должны понимать, что уровень финансовой грамотности не всех клиентов достаточный, поэтому ответственность полностью лежит на банковской системе», — заявил «РИА Новости» министр экономического развития Максим Орешкин. Он отметил, что кредитные организации должны работать с людьми и иногда убеждать их не брать заем: «Не просто отказывать, а именно убеждать не брать кредит, говорить, что не надо идти в другой банк», — пояснил министр. По его мнению, самим банкам не стоит доводить ситуацию до критической. «Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это вина не только этого человека, очевидно, его вина здесь бесспорна. Но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», — приводят цитату «Ведомости».

По мнению министра, банки должны нести издержки наравне с гражданами. Орешкин напомнил, что Минэкономразвития готовит программу поддержки людей с трудностями с долгами, в том числе упрощенное банкротство. Министр рассказывал о нем в августе в интервью Reuters. Одно из предложений — снизить стоимость процедуры для физлиц, которая сейчас достигает 200 000 рублей. «Для большинства должников это просто неподъемная сумма. Мало того что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении. Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 000 рублей и тем самым сделать ее более доступной», — пояснил министр. Он отметил, что позиции Минэкономразвития и Центробанка по этому вопросу близки.

Орешкин с начала июня говорит о рисках роста потребительского кредитования. На Петербургском международном экономическом форуме Орешкин заявил , что пузырь необеспеченных потребительских кредитов несет риск рецессии. В июле Орешкин вновь заявил , что проблема к 2021 году «в любом случае взорвется». Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения. В разговоре с Reuters Орешкин отмечал, что Центробанк принимает меры по охлаждению кредитования населения, но до последнего времени темпы роста только ускорялись.

Центробанк с позицией Орешкина не согласен. На форуме в Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина возражала, что угрозы нет, и призвала правительство заняться повышением доходов населения. После ЦБ писал , что без потребкредитов рост ВВП в первом квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля. «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой», — иронизировал в ответ Орешкин. Набиуллина в июле призывала проводить структурные реформы и улучшать инвестиционный климат вместо того, чтобы искать проблему в кредитовании физлиц. «Там сейчас нет пузыря, и задача Центробанка — сделать так, чтобы он там не сформировался», — говорила она в интервью Reuters. На сторону Центробанка в августе встали Сбербанк и ВТБ.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

