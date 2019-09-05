05.09.2019 08:00 358

Банк России разработал минимальные требования к условиям и порядку добровольного автострахования. Они позволяют не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в договор ОСАГО. Таким образом, автовладельцы смогут обойтись одним полисом вместо двух.

Идея объединения ОСАГО и каско обсуждалась несколько лет. Весной этого года дискуссия вышла на новый уровень после того, как депутат Госдумы Вячеслав Лысаков озвучил предложение премьер-министру Дмитрию Медведеву. Глава правительства поручил минфину, минэкономразвития, Банку России и минюсту подумать над тем, как ее можно реализовать.

По ОСАГО компенсируется ущерб другим участникам дорожного движения, а каско — добровольное страхование от действий третьих лиц: ущерба (в том числе по вине самого владельца), хищения или угона. Кроме того, как уточнял замминистра финансов Алексей Моисеев, ОСАГО — публичный договор, в то время как договор каско — гражданско-правовой договор, поэтому объединить их в одном контракте достаточно сложно. То есть продукты абсолютно разные.

Предполагалось, что для создания "гибрида" потребуются серьезные поправки в законодательство. Однако позже нашлось более простое решение: поместить на одну сторону ОСАГО, а на другую — каско. Такая схема позволяет обойтись без корректировки закона, решив вопрос на уровне нормативных актов ЦБ.

ЦБ разрешил размещать на одном листе, но на разных сторонах полисы ОСАГО и каско

Предполагается, что срок страхования договора добровольного автострахования будет совпадать со сроком действия полиса обязательной "автогражданки". В случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско.

Российский союз автостраховщиков участвовал в консультациях при принятии решения по вопросу объединения ОСАГО и каско. "Способ решения этой задачи, выбранный регулятором, на наш взгляд, потенциально является работоспособным", — заявил "РГ" исполнительный директор союза Евгений Уфимцев.

Юлия КРИВОШАПКО