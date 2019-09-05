05.09.2019 08:30 346

Об этом "РГ" на полях Восточного экономического рассказал Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Какие именно жизненные ситуации они затронут, Минсвязи пока не сообщает.

До конца сентября планируется подвести итоги апробации прототипов первых суперсвисов, после этого будут анонсированы следующие, сообщил замминистра.

"На портале госуслуг мы открыли отдельную страницу, где разместили прототипы того, как будут выглядеть суперсервисы. Первые прототипы десяти суперсервисов уже опубликованы, 120 тысяч человек с ними уже ознакомилось, порядка пяти тысяч уже оставили достаточно развернутые комментарии и прошли опрос, — пояснил Максим Паршин, — что не хватает, что лишнее, как улучшить клиентский опыт, как сделать суперспервис еще более удобным и востребованным".

Он уточнил, что каждый суперсервис ждут конкретные доработки: "Мы эту информацию обобщим и ближе к концу сентября сделаем достоянием общественности".

Елена БЕРЕЗИНА