05.09.2019 08:50 460

На российском банковском рынке фактически не осталось вкладов в евро. У большинства кредитных организаций их доходность минимальна — 0,01%. А некоторые крупные банки вовсе приостановили прием таких депозитов — например, Сбербанк, «Открытие», «Возрождение», Росбанк и Альфа-банк, выяснили «Известия». Спрос на хранение денег в евро у населения есть, но банки не готовы его удовлетворять, поскольку политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) делает работу с такими депозитами невыгодной, отметили эксперты. В ЕЦБ «Известиям» сообщили, что их ставки останутся на этом же уровне как минимум еще год.

Проценты в минус

Альфа-банк, Росбанк и «Возрождение» перестали принимать от населения вклады в евро, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. То же самое ранее сделал «Авангард»: он больше не открывает и не пролонгирует депозиты в этой денежной единице. Кроме того, банк установил комиссию за ведение текущих счетов физлиц в такой валюте, если сумма превышает €10 тыс.

Также этим летом прием евровых депозитов от физлиц прекратили Сбербанк и ФК «Открытие». Только клиенты private banking этих кредитных организаций могут открыть вклад в такой валюте, но и то — с доходностью 0,01%. В «Открытии» добавили, что все остальные желающие могут разместить свои деньги лишь на накопительном счете.

Банк «Санкт-Петербург» в ближайшее время планирует ввести комиссию за обслуживание текущих счетов в евро. Вклады в этой денежной единице финансовая организация принимает, но также под 0,01% годовых на срок от 915 дней. Хотя ситуация с депозитами в евро сейчас сложная, интерес со стороны клиентов к такому способу накоплений сохраняется, отметил представитель банка.

Также под символические 0,01% можно открыть депозит в евро в ВТБ, МКБ, Райффайзенбанке и Тинькофф-банке, выяснили «Известия».

Банки не могут платить большую доходность по вкладам в евровалюте из-за политики ЕЦБ. Его процентная ставка по депозитам уже давно находится на историческом минимуме и с марта 2016 года составляет минус 0,4%. В связи с этим зарубежные и российские банки несут расходы из-за денег, размещенных на счетах их клиентов в евро, отметил представитель Ситибанка. Ранее эта кредитная организация также стала взимать комиссию в размере 0,4% в год со счетов, превышающих €100 тыс.

Ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне или будут снижаться еще сильнее как минимум всю первую половину 2020 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.

— Некоторые банки еврозоны перекладывают отрицательные ставки на клиентов с крупными вкладами, обычно на сумму, превышающую €100 тыс. Но это их бизнес-решение, и мы его не комментируем, — подчеркнул представитель ЕЦБ.

ЦБ оперативно не прокомментировал «Известиям» ситуацию на рынке вкладов в единой европейской валюте.

Разные корзины

Тренд на вывод вкладов в евро из линеек банков наметился уже 2–3 года назад. Сейчас он просто стал заметнее, поскольку не все сразу решались на такой шаг, рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, кредитным организациям уже давно невыгодно привлекать пассивы в евро, поскольку на кредиты в этой денежной единице спроса нет, а значит, размещать привлеченные средства негде.

Найти банк, который предлагает доходность по вкладам в евро более 0,01%, непросто, но исключения остаются. Например, ВБРР дает до 0,2% годовых, рассказали в его колл-центре. Банк «Ак Барс» предлагает своим клиентам до 0,1%, отметил его представитель. По некоторым видам счетов Газпромбанка доходность достигает 0,4%, сообщили в колл-центре.

Планов отказаться от депозитов в европейской валюте нет у МКБ, также в этой кредитной организации не собираются вводить какие-либо комиссии на такие счета, рассказал директор департамента розничных продуктов банка Алексей Охорзин. Он подчеркнул, что спрос на вклады в этой денежной единице есть.

Интерес к валютным сбережениям вызван потребностью состоятельных клиентов диверсифицировать накопления, рассказала руководитель управления розничных сберегательных, комиссионных и инвестиционных продуктов Росбанка Анна Тугай. Однако в дальнейшем нельзя исключать введение финансовыми организациями «отрицательной ставки» или комиссии за размещение вкладов в евро, добавила она.

ЕЦБ продолжит смягчать денежную политику, а значит, роста доходности по депозитам в европейской валюте ждать не приходится, согласны аналитики. В последние месяцы стало понятно, что ЕЦБ будет держаться такого курса, поскольку экономика ЕС демонстрирует признаки замедления, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, снижение процентов на европейских рынках до отрицательных значений сделало «крайне выгодным» размещение вкладов в странах, которые предлагали положительные ставки. А чтобы не привлекать слишком большой объем средств, российские банки стали вносить изменения в продуктовую линейку.

Европейская ключевая ставка, которая сейчас находится на нулевом уровне, может уйти в отрицательную зону уже в этом году, полагает и Александр Бахтин. По его мнению, банков, взимающих комиссию за размещение крупных сумм, станет больше. Одновременно кредитные организации будут стимулировать людей не держать вклады в этой валюте, а пользоваться альтернативными инструментами. К примеру, по евробондам крупных российских эмитентов можно получить 3–4% годовых.

Татьяна БОЧКАРЕВА

