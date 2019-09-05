05.09.2019 09:40 423

Законопроект о регуляторных «песочницах» внесло в правительство Минэкономразвития (документ есть у «Известий»). Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций позволят предпринимателям реализовывать такие проекты с упрощенным регулированием. Нововведения коснутся ограниченного количества сфер. В министерство уже поступили заявки от регионов и корпораций на выпуск облигаций на блокчейне и реконструкцию человеческих органов на 3D-принтере.

Универсальная «песочница»

Доработанная версия законопроекта о регуляторных «песочницах», внесенная в правительство в конце августа, ограничивает применение этого механизма сферами медицины, транспорта, образования, финтеха, дистанционной торговли, строительства, промышленности и госуправления. Предприниматели, которые работают в этих отраслях, получат возможность подать заявку в регулирующие органы власти, после чего отдельные обязательные требования для них могут не применять. Таким образом для каждого отдельного заявителя будет создан экспериментальный правовой режим, срок действия которого не должен превышать трех лет, следует из законопроекта.

При этом территориальных ограничений для регуляторных «песочниц» не предусматривается. Экспериментальные правовые режимы можно устанавливать как во всей России, так и в отдельных ее субъектах, подчеркнули в Минэкономразвития.

Основная цель законопроекта о «песочницах» — создать универсальный регуляторный инструмент развития технологий. Для бизнеса он должен дать возможность тестировать инновации, не опасаясь нарушить законодательство. Для государства это способ апробировать новое регулирование, чтобы в случае успеха распространить его на всю страну, уточнили в ведомстве.

— «Песочницы» позволят избегать регуляторных ошибок, накапливать опыт и практику правоприменения, которую мы зачастую не имеем возможности получить без принятия федерального закона. В свою очередь, граждане страны будут получать доступ к новым и модифицированным продуктам, товарам, услугам без излишних рисков, — подчеркнули в пресс-службе.

Оценивать, насколько успешным окажется опыт внедрения регуляторных «песочниц», должны будут уполномоченные государственные органы и бизнес-объединения, следует из законопроекта. За месяц до окончания срока экспериментального режима они обязаны подготовить сводный аналитический отчет, на основе которого будет принято решение о дальнейшем применении мер.

Беспилотники и телемедицина

Перечень конкретных технологий, которые будут тестировать в «песочницах», установит правительство после рассмотрения законопроекта проектной группой. Однако этот список не будет фиксированным: активное развитие технологий сделает неизбежным его расширение и дополнение, заявили в МЭР. Чтобы определить конкретные продукты, в отношении которых мог бы применяться механизм регуляторных «песочниц», министерство сделало запрос в субъекты России и госкомпании.

— Свои предложения нам направили 20 регионов, а также госкорпорации. Дополнительный раунд обсуждений планируется провести по итогам Восточного экономического форума, — уточнили в министерстве.

В числе предложенных технологий были система выпуска облигаций с помощью системы распределенных реестров (блокчейн), «кочующие» маршрутизаторы для создания сетей связи, обеспечивающие гарантированную передачу данных в экстремальных условиях, технологии 3D-реконструкции человеческих органов, а также цифровая платформа голосования граждан по вопросам благоустройства.

Законопроект действительно открывает большие перспективы для технологий, в том числе финансовых: только за последние несколько лет в обиход вошли такие инновации, как бесконтактные платежи, биометрические данные, облачные сервисы, напомнил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Банки превращаются в сложные экосистемы по предоставлению высокотехнологичных финансовых услуг, и законодательство не может предусмотреть многие нововведения. Крупные изменения, по его мнению, стоит ждать и в ритейле: например, за границей товары в супермаркетах часто снабжают радиометками, что позволяет мгновенно сканировать их на кассе.

— В целом послабления в законодательстве, которые способствуют развитию инноваций, можно только приветствовать, — подчеркнул он.

«Песочницы» могут также способствовать распространению роботизированного транспорта: существующие законы не дают беспилотным автомобилям быть полноценными участниками дорожного движения, несмотря на то что эта инновация обладает большим потенциалом, уверен аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его мнению, законодательство создает препятствия и для телемедицины — ключевого тренда в развитии.

— Создание подобных «песочниц» — распространенная практика, которую используют во многих странах мира. В этом отношении Россия двигается в глобальном тренде, — добавил Тимур Нигматуллин.

Первые экспериментальные правовые режимы появились в Великобритании в 2014 году. Сегодня «песочницы» используются в Польше, Германии, Сингапуре, Таиланде, Канаде. В России запуск этого механизма планируется на 2020 год.

Екатерина ВАЙНТРАУБ

