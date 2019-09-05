05.09.2019 09:50 428

«Ростелеком» совместно с банком «Русский стандарт» в октябре текущего года представят технологию для оплаты товаров и услуг при помощи изображения лица. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» подтвердил газете эту информацию.

Планируется, что прототип решения для оплаты лицом будет представлен на форуме финансовых технологий Finopolis. По словам одного из собеседников, в рамках прототипа с помощью лица можно будет приобрести кофе в кофемашине. Как отмечают «Ведомости», на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «Русский стандарт» продемонстрировал возможность оплаты кофе в кофе машине по QR-коду при помощи Системы быстрых платежей (СБП), оператором которой является Центробанк. В этот раз, по словам источника, кофемашина будет другой.

Представитель компании рассказал, что к концу осени технологию могут начать распространять на широкий рынок. Для того чтобы начать платить с помощью изображения лица, необходимо создать связку банковской карты с биометрическим образом, сообщил он, уточнив, что сделать это можно в приложении «Ростелекома» или банка, который поддерживает оплату по лицу.

Представитель компании также отметил, что для совершения операций до 10 тыс. руб. будет достаточно идентификации по лицу (без предъявления карты), а для покупок на более крупную сумму нужно будет ввести проверочный код.

В середине августа стало известно, что Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты товаров в магазинах при помощи изображения лица. В настоящее время банк тестирует эту технологию в сети «Азбука вкуса», однако о планах по распространению сервиса в Сбербанке пока рассказывать не стали.

Весной 2017 года стало известно, что «Ростелеком» занимается созданием национальной биометрической платформы. Предполагалось, что на первом этапе она должна была использоваться для идентификации клиентов банков, чтобы они могли получать услуги дистанционно, однако без принятия соответствующих поправок эту технологию на тот момент нельзя было внедрить. В октябре того же года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что компания обсуждала со столичным правительством возможность использования биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте.

Михаил ЮШКОВ