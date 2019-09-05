05.09.2019 10:00 465

Действие регуляторной гильотины намерены распространить на обязательные требования Центробанка к его поднадзорным организациям — банкам, МФО, ломбардам, НПФ, управляющим компаниям и так далее. Такую поправку Минэкономразвития внесло в законопроект об обязательных требованиях после отзыва на него от РСПП, рассказали «Известиям» в ведомстве. Эксперты и участники рынка противоречиво отнеслись к возможному нововведению, но отметили, что у регулятора действительно есть избыточные запросы к финансовым компаниям.

Гильотина для банков

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил распространить действие регуляторной гильотины на Центральный банк. Такой пункт содержится в отзыве общественной организации на законопроект Минэкономразвития об обязательных требованиях. Комментарии бизнес-объединения есть в распоряжении «Известий».

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что «принято решение о включении обязательных требований, устанавливаемых Банком России, в предметную область регулирования законопроекта». Источник «Известий» в ведомстве пояснил, что речь идет об абсолютно любых требованиях ЦБ к его поднадзорным организациям — банкам, ломбардам, микрофинансовым, управляющим и страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам и прочим.

Регуляторная гильотина подразумевает устранение всех лишних, избыточных и абсурдных правил работы для предпринимателей. С предложением распространить гильотину на требования ЦБ ранее выступали и другие бизнес-объединения, а также председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. ЦБ устанавливает своим поднадзорным организациям самые разные правила: от требований по резервированию средств до предписаний по кибербезопасности.

В пресс-службе ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о рисках и последствиях для банковского сектора от введения такой меры. В Минэкономразвития уточнили, что в ближайшее время законопроект будет внесён в Госдуму, где ещё претерпит изменения.

Требования с плеч

Из топ-30 кредитных организаций на вопросы «Известий» о том, как нововведение отразится на финансовом рынке, ответил только АК Барс банк. Руководитель службы внутреннего контроля Сергей Мешалкин заявил, что такая инициатива должна быть реализована только с учётом мнения коммерческих кредитных организаций и профессиональных банковских объединений при сохранении высокого уровня защиты интересов вкладчиков и инвесторов. Если же мнение финансовых организаций не будет учтено, то появится риск ухудшения защиты клиентов. А это может снизить устойчивость банковской системы.

Некоторые требования ЦБ действительно избыточны и требуют актуализации, уверен глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» (микрофинансовая компания) Роман Макаров. Он привёл в пример неудобное предписание регулятора для заёмщиков МФО. Так, организации не могут выдать им краткосрочные микрозаймы, пока не выплачены предыдущие. Это правильно, однако допросить денег в пределах уже одобренной суммы также не получится, уточнил он.

— Если вам разрешили занять 7 тыс., а вы взяли три и вам не хватило, добрать оставшиеся четыре у той же МФО нельзя, — объяснил эксперт, отметив, что включение ЦБ в «регуляторную гильотину» можно считать оправданным.

ЦБ действительно упускает из внимания проблемы клиентов финансовых организаций, например, потерю инвестдохода при переходе из одного пенсионного фонда в другой, считает генеральный директор консультационной компании «Пенсионные и Актуарные Консультации» Евгений Якушев. Кроме того, ЦБ работает с секторами системно и не занимается точечными регулировками. Это приводит к тому, что регуляторная нагрузка может быть не пропорциональной размерам бизнеса, заявил он.

— У ЦБ есть требование по работоспособности информационных систем: условно, если здание банка или пенсионного фонда разбомбят, то он должен уже через час продолжить обслуживание клиентов. Это значит, что нужно проводить резервирование баз данных и создавать дублирующие системы. Такое требование рационально, но трудновыполнимо: получается, у всех фондов должны быть облачные технологии, — рассказал Евгений Якушев.

Многие требования регулятора кажутся лишними и сложными на первый взгляд, но на самом деле защищают интересы клиентов и улучшают качество работы специалистов, убеждён директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его словам, есть жёсткое регулирование того, что может содержаться в рекламных материалах по ПИФам. Например, управляющая компания не должна обещать клиентам какую-то определённую доходность. Каждый материал регистрируется в ЦБ, предполагается, что в случае конфликтной ситуации это поможет регулятору восстановить картину происходящего, отметил Владимир Брагин.

Не навреди

Мнения опрошенных «Известиями» экспертов по поводу включения ЦБ в регуляторную гильотину разделились. По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, все полномочия Банка России, которые не касаются денежно-кредитной политики, должны быть пересмотрены. Он подчеркнул, что в финансовом секторе, как и в других сферах, что-то давно устарело, что-то нуждается в дискуссии.

ЦБ — это самодостаточная ветвь, у которой много собственных передовых практик, считает директор Аналитического центра «Форум» Александр Брагин. Он не исключил, что в дальнейшем регулятор может выступить с отдельной инициативой по сокращению и систематизации собственных требований. Но сегодня главная цель законопроекта Минэкономразвития — отрегулировать нормотворчество в министерствах и ведомствах, уверен Александр Брагин.

Правительству не следует вторгаться в финансовый сектор, а именно в компетенции мегарегулятора, солидарен доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, неделикатное вмешательство извне отвлечёт от экономических проблем и приведёт к разрастанию бюрократизма.

Екатерина ВАЙНТРАУБ