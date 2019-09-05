05.09.2019 10:10 398

Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ в аресте имущества восьми контролировавших АО «СтарБанк» лиц на сумму 15,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обжаловала в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 11 апреля и постановление апелляции от 18 июня.

В заявлении не указано, на какое именно имущество должен быть наложен арест, отметили тогда суды. Кроме того, в заявлении отсутствуют достоверные сведения о действиях ответчиков, связанных с отчуждением принадлежащего им имущества.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности восьми контролировавших СтарБанк лиц и взыскании с них 15,2 миллиарда рублей.

В ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Также при наличии соответствующих оснований руководителями банка не предпринимались меры по предупреждению его банкротства. В результате указанных действий контролирующих СтарБанк лиц, а также их бездействия произошло, как считает АСВ, существенное ухудшение финансового положения банка.

Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, отмечается в сообщении.

Арбитраж Москвы 10 августа 2016 года признал АО «СтарБанк» несостоятельным (банкротом).