05.09.2019 10:20 463

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.

«Я знаю только об этой инициативе из прессы. И для меня она показалась странной», — заявил он (цитата по ТАСС). Греф отметил, что в банковских правилах есть «железная норма» — никогда не продавать долг самому должнику. «Потому что это вызовет волну неплатежей», — пояснил глава Сбербанка.

«Если должник сможет взять кредит, потом 30 дней по нему не платить, потом с дисконтом его купить, вы представляете, что будет?» — продолжил он. По словам Грефа, это приведет к переоценке рисков. Подобные инициативы нужно обсуждать с банковским сообществом, прежде чем их предлагать, убежден глава Сбербанка.

30 августа «Коммерсантъ» сообщил, что Минэкономики подготовило поправки в законы о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности», которые обяжут кредитора предложить выкупить долг самому должнику перед тем, как передать его третьему лицу. Фактически речь идет о списании долга, так как кредиты физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

По мнению кредиторов, поправки де-факто освободят заемщиков от обязательств. На недостатки идеи указал и глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, инициатива может привести к тому, что банки откажутся от услуг коллекторов и начнут взимать средства самостоятельно, из-за чего стоимость процесса вырастет. «Очень важно, чтобы не получилось, что под это дело хорошие заемщики начали пытаться уйти [от выплаты кредита] за 2%», — отмечал он.

В свою очередь, замглавы Минэкономики Илья Торосов заявил, что инициатива не должна стать «лазейкой для недобросовестных заемщиков», которые смогут перестать платить по долгам, чтобы потом выкупить их с дисконтом. По словам Торосова, идея пока не оформлена, министерство подготовит соответствующий законопроект, если найдет компромисс, и будет согласовывать условия с банками и экспертами.

Наталия АНИСИМОВА