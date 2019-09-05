Рубль подорожал в надежде на торговое перемирие, но отметка 66 рублей за доллар пока не взята

05.09.2019 11:00 444

Рубль в четверг утром продолжил рост вместе с большинством валют-аналогов, и сейчас поддержкой выступает спрос на рискованные активы в надежде на перемирие в торговой войне Вашингтона и Пекина.

В начале торгов рубль подорожал до 66,01 за доллар впервые с 26 августа, но к 10.30 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,10, и российская валюта набирает 0,2% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает и к евро на 0,2%, котировки вблизи 72,90.

Сдерживающим укрепление рубля фактором может выступать низкий уровень неспекулятивных объемов на продажу валюты, например от экпортеров, поскольку до очередных налогов еще далеко, а текущий рыночный курс в сравнении с официальным (66,50 рубля за доллар) не располагает к продажам.

Одновременно на заметно подешевевшую валюту может быть спрос от импортеров, а также от корпораций и банков, погашающих внешние долги, брутто-объем которых в сентябре ($9,2 миллиарда вместе с процентами) заметно выше предыдущих месяцев, а чистые сентябрьские выплаты по внешнему долгу сорока крупнейших российских заемщиков Центробанк оценил почти в $1,6 миллиарда.

Министр торговли Китая сегодня сказал о проведении в начале октября очередного раунда переговоров с США после обострения торговых отношений и введения перекрестных импортных пошлин с 1 сентября, что подняло градус оптимизма на глобальных рынках.

На форексе большинство сырьевых и развивающихся валют аналогично дорожают.

Пара евро/доллар показывает минимальные изменения вблизи отметки $1,1030.

В фокусе внимания форекса завтрашняя трудовая статистика США за август, а также пятничное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Российский Центробанк 6 сентября проведет совет директоров, и участники рынка ждут снижения ключевой ставки по его итогам на 25 базисных пунктов — согласно опросу Рейтер, так считают 24 из 25 опрошенных аналитиков.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ