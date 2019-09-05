05.09.2019 13:00 437

Инвестфонд Baring Vostok не смог оспорить решение Арбитражного суда Амурской области, разрешившего «Финвижн» Артема Аветисяна исполнить опцион на 9,99% акций банка «Восточный». Благодаря выкупу опционных акций «Финвижн» и партнеры Аветисяна, миноритарии банка Шерзод Юсупов и Юрий Данилов, получили контроль над «Восточным».

Шестой арбитражный апелляционный суд не стал отменять решение нижестоящей инстанции и поддержал «Финвижн», сообщается в картотеке арбитражных дел. Обстоятельств, которые в апелляции могли повлиять на законность и обоснованность акта, принятого арбитражом Амурской области, не установлено, говорится в решении апелляционного суда.

Baring пока не выиграл ни одного процесса в судах Амурской области.

Опцион на 9,99% акций банка возник в 2016 году, после объединения «Восточного», который контролировал Baring Vostok через кипрскую структуру Evison, и банка «Юниаструм» Артема Аветисяна. Аветисян и партнеры получили в объединенном банке 40,2%: предполагалось, что впоследствии благодаря опциону контроль в «Восточном» перейдет к ним. Baring Vostok в своих инвестициях обычно не является контролирующим акционером.

Срок исполнения опциона неоднократно переносился и в итоге был назначен на 31 марта 2018 года, но когда «Финвижн» направила в офис Evison на Кипре уведомление об исполнении соглашения, компания его проигнорировала. Позднее фонд объяснил, что выявил вывод активов из «Юниаструма» на 3,6 млрд руб. перед объединением с «Восточным» и считает исполнение опциона невозможным. Амурский суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из «Юниаструма» и «обманного завышения уровня его капитала», хотя именно из-за этого опцион нельзя считать вступившим в силу, писали юристы Baring в жалобе на решение арбитража.

Подобные претензии заинтересовали апелляционный суд: рассмотрение жалобы должно было состояться еще 5 августа, но его отложили на месяц, так как судьи потребовали от «Финвижн» представить подробный отзыв на претензии Baring Vostok, основанные в том числе на акте проверки Банка России. Сотрудники ЦБ, проверив объединенный «Восточный» в 2018 году, указали, что сделки «Юниаструма» перед объединением имели признаки вывода активов, следовало из позиции Baring.

Поражение в апелляции — лишь одна из проблем Baring Vostok. После того как «Восточный» перешел под контроль Аветисяна и партнеров, кредитная организация подала иск к Evison и Калви на 9,8 млрд руб. и уже добилась ареста оставшихся у Evison 41,6% акций банка. Кроме того, «Финвижн» направляла в Evison досудебную претензию на еще 12,6 млрд руб. по другим эпизодам. Если претензии дойдут до суда, сумма требований к Baring и Калви от оппонентов может достичь 20 млрд руб.

В феврале 2019 года основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали по подозрению в мошенничестве. Уголовное дело завели после заявления Юсупова в ФСБ. Поводом стало отступное, которое провел «Восточный» под управлением Калви: банк простил Первому коллекторскому бюро (ПКБ, аффилировано с Baring Vostok) кредит на 2,5 млрд руб. в обмен на акции инвестфонда IFTG. Следствие посчитало, что акции стоили всего 600 тыс. руб., хотя сам банк оценил их в 3 млрд руб. После резонанса, вызванного уголовным делом, инвестора перевели под домашний арест, сам Калви летом объяснял, что сделка была нужна для покрытия забалансовых обязательств «Восточного» на сопоставимую сумму в 2,5 млрд руб.

Стороны еще весной 2018 года обменялись претензиями в Лондонском международном третейском суде. Перед исполнением опциона в июне 2019 года «Финвижн» выиграла промежуточный процесс в Лондоне; суд счел, что Evison недобросовестно пыталась уклониться от исполнения опциона, хотя и выразил недовольство действиями «Финвижн», которая начала разбирательства в России одновременно с процессом в Лондоне. Обвинения в выводе активов со стороны Evison в адрес «Финвижн» Лондон будет рассматривать только в начале 2020 года.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ