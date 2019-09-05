05.09.2019 15:00 575

Олег Дерипаска впервые после попадания в санкционный список США выступил на международном форуме. Во Владивостоке миллиардер заявил, что превращение Центробанка в «мегарегулятор» не оправдывает себя и убивает конкуренцию, и что он не знает ни одного предпринимателя, которого устраивает российская судебная система.

Миллиардер Олег Дерипаска принял участие в сессии «Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Это стало его первым появлением на международном форуме после введения санкций США против него и его компаний в 2018 году.

По мнению Дерипаски, экономический рост России тормозят две основных проблемы, которые заключаются в Центробанке и российской судебной системе. В то же время есть и перспективная сфера, в которой у России есть большой потенциал, считает бизнесмен.

«В России нет независимой банковской системы»

Как заявил Дерипаска, в России «фактически нет» независимой банковской системы: «Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках с государственным участием». «Независимые [банки] доживают свой век», — поддержал модератор дискуссии, бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Независимые почему-то решили уничтожить», — согласился Дерипаска. По его словам, идея Центробанка как «мегарегулятора», который создавали с 2012 года, «не оправдала себя». «Он только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире плата за передачу денег составляет 1-1,25%, то у нас 6-6,5% при базовой ставке достаточно завышенной», — отметил бизнесмен.

Участник списка Forbes напомнил, что бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов и премьер-министр Дмитрий Медведев называли задачей «мегарегулятора» ускорение экономического роста. «Если прошло уже шесть лет, экономический рост не ускорился, значит, нужно посмотреть, другой шаг сделать, то есть, разделить», — предложил Дерипаска. Он считает, что кредитно-денежную политику и структуру финансового рынка нужно анализировать и реформировать. Наблюдать за конкурентоспособностью банковского рынка могла бы Федеральная антимонопольная служба, предположил бизнесмен.

«Не знаю такого предпринимателя, которого устраивает российская судебная система»

Другим предметом критики Дерипаски стала российская судебная система. Бизнесмен предложил вернуться к ее реформированию. «Что меня беспокоит в нашей судебной системе, это профессионализм судей. И в принципе та тенденция по формированию судебного корпуса, — поделился миллиардер. — У нас 60% судей на сегодняшний день формируются из состава помощников и фактически секретарей. То есть это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватные выносит решения, как мы видим».

Дерипаска добавил, что таких судей «проще контролировать», но для улучшения экономики и инвестиционного климата качество системы имеет большое значение. «Из адвокатуры в судебное сообщество приходят меньше 2-3% — конечно, возмутительная ситуация. Помните: «А судьи кто?» из «Горя от ума»?», — отметил бизнесмен.

Позже он вернулся к этому вопросу. «Я не знаю такого предпринимателя, которого устраивает российская судебная система на настоящий момент. <…> Нам, предпринимателям, хотелось бы чаще видеть в судах лица в судейских мантиях, которые понимают, что такое реальная жизнь. Что такое – она побыла или он побыл секретарем в суде, пописал приговоры помощником по указу, мы все понимаем, как реально это делается. И он не видел жизни, он оторван от всего экономического оборота, и принимает решения на миллиарды рублей или устанавливает права. Это невозможно», — заявил Дерипаска. Он добавил, что в судах общей юрисдикции и арбитражах доля оправдательных приговоров находится на уровне 2%. «Нас не выборы в Московскую думу должны интересовать, нас должно интересовать, как и кто разбирает споры», — отметил миллиардер.

О чем еще говорил Дерипаска

По мнению Дерипаски, обеспечить экономический рост России могут только инвестиции. Новые возможности страна может найти в низкоуглеродной энергетике, в которой у России большой потенциал. «Это наша основная конкурентная тема будет в следующие 10-12 лет», — считает бизнесмен. По его мнению, нужно развивать Сибирь по примеру Дальнего Востока, а также начать приватизацию маленьких компаний в энергетическом секторе. «Вообще, мне кажется, и вопрос кризиса должен опять подтолкнуть вопрос приватизации. Нужно продать все, что не нужно государственным компаниям. Это же обуза», — отметил миллиардер.

Олег Дерипаска занимает 30-е место в списке «200 самых богатых бизнесменов России» по версии Forbes с состоянием $3,6 млрд. Дерипаска и принадлежащие ему активы, в том числе Группа ГАЗ, попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Три компании — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» — в январе 2019 года были исключены из санкционного списка после того, как Дерипаска снизил свою долю в них и перестал быть контролирующим акционером. Остальные компании и сам Дерипаска остались под санкциями.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

