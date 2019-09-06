06.09.2019 08:00 360

Второй день Восточного экономического форума изобиловал деловыми новостями. В большинстве своем они затрагивали личные финансы, остальные в основном крутились вокруг сырьевой оси. Глава Сбербанка Герман Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом.

"В банковских правилах, и писаных, и не писаных, существует железная норма — никогда не продавать долг самому должнику, потому что это вызовет волну неплатежей. Если должник сможет взять кредит, потом 30 дней по нему не платить, а потом с дисконтом его купить, вы представляете, что будет? Боюсь, что это приведет к переоценке всех рисков", — заявил Греф.

Прежде чем предлагать такие вещи, их надо серьезно обсуждать с банковским сообществом, считает он, а принятие инициативы может привести к волне неплатежей.

Бурно обсуждаемая инициатива минэкономразвития на стадии идеи, скорее всего, и умрет. О связанных с нею рисках высказался и глава ВТБ Андрей Костин. Ранее замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил, что министерство рассматривает идею разрешить заемщикам в трудной ситуации выкупать собственные долги у банков по той же цене, по которой она предлагается коллекторам.

Герман Греф: В банках существует железная норма — никогда не продавать долг самому должнику, потому что это вызовет волну неплатежей

Рост самого проблемного сегмента — потребкредитования — будет и дальше замедляться, ипотека, напротив, имеет все шансы расти опережающими темпами. Как заявил на ВЭФ генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% не к 2024 году, как предполагает нацпроект, а раньше.

Глава минэнерго Александр Новак рассказал, что Россия и Белоруссия в ближайшее время могут приступить к переговорам о цене на газ с 2020 года. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов сообщил, что министерство предлагает ввести повышенный коэффициент в размере 3,5 к расходам на геолого-разведочные работы в Арктике при расчете налога на прибыль (сейчас он составляет 1,5). По его словам, идея уже нашла понимание в минфине. Как сообщил "РГ" на ВЭФ глава минприроды Дмитрий Кобылкин, министерство готово ввести налоговые стимулы для геологоразведки в Арктике, однако пока только для отечественных компаний. "Все, что касается арктической зоны и работы на шельфе, это дорогостоящие процессы, и они требуют специального налогового стимулирования, которое мы разрабатываем, пока рассматриваем только для отечественных компаний", — отметил он.

Елена БЕРЕЗИНА