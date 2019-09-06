06.09.2019 08:30 324

Абоненты в России уже не хранят верность сотовым операторам. С момента отмены мобильного рабства число заявок на перенос номеров постоянно растет.

Только за 8 месяцев 2019 года оно достигло отметки в 7,39 миллиона. Это больше, чем за весь 2018 год, рассказали "Российской газете" в Центральном научно-исследовательском институте связи (ЦНИИС) — подведомственный Россвязи оператор базы данных перенесенных абонентских номеров.

Мобильное рабство упразднили в декабре 2013 года. С тех пор от абонентов поступило 27,4 миллиона заявок на переход к другому мобильному оператору с сохранением своего номера. Спрос на услугу растет каждый год. Если в 2016-м было подано 3,9 миллиона заявок, то в 2018-м уже около 7,2 миллиона. Абоненты "мигрируют" по двум причинам, полагают эксперты. Одни уходят из-за того, что недовольны качеством обслуживания и тарифной политикой "родного" оператора.

Других соблазняют промоакции конкурентов. "Новых абонентов уже практически нет, — говорит Денис Кусков, гендиректор TelecomDaily. — Борьба между операторами идет за тех же самых людей, поэтому они постоянно предлагают какие-то новые интересные условия. Промотарифы, как правило, долго "не живут", но людям все равно кажется, что они могут заметно сократить расходы на связь, если перейдут к другому оператору и воспользуются выгодным предложением".

По мнению Кускова, абоненты будут продолжать "бегать" от оператора к оператору, пока те не прекратят жонглировать тарифными планами. "В Европе у каждой компании есть три-четыре тарифных плана, которые рассчитаны на определенный объем потребляемых услуг. У наших операторов десятки действующих тарифных планов, и они меняются по три раза в год", — объясняет Кусков.

Данные ЦНИИС подтверждают его тезисы. Там отмечают, что пики популярности услуги по переносу номера частично совпадают с проведением акций, связанных с изменением тарифной политики действующих операторов связи.

Мобильное рабство упразднили в декабре 2013 года. С тех пор абоненты подали 27,4 миллиона заявок на перенос номеров

Активность абонентов-"перебежчиков" также увеличивается, когда на рынок выходят новые поставщики услуг мобильной связи. Например, в мае 2018 года в России заработал виртуальный оператор Easy4 (бренд европейской группы EasyCall). В сентябре того же года запустился виртуальный "СберМобайл" — детище Сбербанка. Тинькофф банк создал "Тинькофф мобайл". Все виртуальные операторы предоставляют услуги связи под собственным брендом на сетях существующих сотовых компаний. Абонентов у них в сравнении с "большой четверкой" пока не так много. Тем не менее по активности в плане привлечения внимания абонентов акциями и бонусами конкурентам они не уступают.

Самые непостоянные абоненты в Центральном федеральном округе. На него в 2018 году пришлось 40,44 процента общего количества поданных обращений на перенос номеров. Меньше всего их пришло из Северо-Кавказского федерального округа — 1,24 процента. По количеству успешно перенесенных номеров лидируют Москва и Московская область (около 29 процентов). В целом же реально перенесенных номеров вдвое меньше количества поданных заявок.

Существует временной интервал между датой приема заявки и днем ее исполнения, напоминают в ЦНИИС. Если заявка пришла от абонента-физлица, оператору на ее исполнение отводится 8 дней, если от компании — 29 дней (эти сроки определены приказом Минкомсвязи). Кроме того, оператор-донор, от которого переносится абонентский номер, имеет право в ряде случаев отклонить заявку на переход. Например, если по данному номеру имеется задолженность или если обнаружится несовпадение информации в базе данных оператора-донора и той, которая была предоставлена новому оператору.

Важный момент: номер для переноса должен быть оформлен на абонента, который подает заявку. В переносе "чужого" тоже не откажут, но лишь в том случае, если человек при подаче документов предоставит нотариально оформленную доверенность реального владельцем номера.

Юлия КРИВОШАПКО

