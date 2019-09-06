06.09.2019 08:40 306

За год и месяц существования Единой биометрической системы (ЕБС) с ее помощью клиенты совершили всего около 1,5 тыс. операций. Об этом «Известиям» рассказали в «Ростелекоме» (операторе системы). В Центробанке сообщили, что готовится законопроект, который обяжет финансовые организации работать с клиентами по биометрии. Пока услуги с помощью слепков лица и голоса можно получить только в шести банках. В них «Известиям» сказали, что клиенты уже оформляют POS-кредиты, открывают счета и вклады, совершают переводы с помощью своих биометрических данных. Эксперты считают, что популяризировать технологию удастся только после того, как её использование станет обязательным для банков.

Кредиты по лицу

С момента запуска Единой биометрической системы (ЕБС) в июле 2018 года россияне оформили порядка 1,5 тыс. банковских услуг с помощью этого сервиса, рассказали «Известиям» в Ростелекоме. За последний квартал активность граждан по использованию слепков лица и голоса для удаленного обслуживания в кредитных организациях выросла втрое, подчеркнули в компании. В пресс-службе отметили, что сейчас лишь несколько крупных банков оказывают услуги дистанционно по идентификации с помощью биометрии. Среди них «Хоум Кредит», «Тинькофф», Совкомбанк, Почта Банк, Промсвязьбанк и Альфа-банк.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предполагает обязать банки обслуживать клиентов в том числе с использованием удаленной биометрической идентификации. В частности, речь идет об операциях по открытию счета или вклада, получении кредита и осуществлении перевода, подчеркнули в регуляторе. В Банке России заявили, что рассчитывают на принятие законопроекта уже в осеннюю сессию.

Сдать слепки лица и голоса может любой желающий в специально оборудованных отделениях кредитных организаций. Данные отправляются в единую систему, к которой имеют доступ все работающие с биометрией банки. Пройдя идентификацию через ЕБС, можно получить услуги любой кредитной организации, подключенной к системе и готовой к дистанционному обслуживанию. По требованию регулятора к концу 2019 года к сбору биометрии должны быть готовы все отделения банков с универсальной лицензией.

Первый удаленно полученный по ЕБС продукт — онлайн-заем на покупку товара — был выдан банком «Хоум Кредит» еще в середине июля 2018 года, рассказали «Известиям» в пресс-службе. В финорганизации добавили, что сейчас оформить POS-кредит с помощью онлайн-идентификации можно в пяти интернет-магазинах. С помощью подтверждения личности по голосу и лицу в Почта Банке уже открыты счета, рассказал руководитель дирекции биометрических технологий кредитной организации Андрей Шурыгин. Клиенты пользуются различными банковскими сервисами, наиболее востребованные из них — размещение вкладов и совершение переводов, подчеркнул он.

С помощью ЕБС клиенту разрешено удаленно открыть депозит в Совкомбанке и оплатить услуги, например, ЖКХ, рассказал зампредправления финорганизации Алексей Панфёров. Любой гражданин, зарегистрированный в ЕБС, может открыть счет или подать заявку на получение заемных средств в Промсвязьбанке, отметил глава дирекции цифрового бизнеса кредитной организации Юрий Чернышев. Тинькофф-банк предоставляет возможность получить дебетовую карту по биометрии и сразу добавить ее в мобильный кошелек, рассказали в пресс-службе. О количестве уже осуществлённых операций в этих кредитных организациях не сказали.

Не обязаны — пока

1,5 тыс. операций — это сравнительно немного, считают в ВТБ. Пока клиентская конверсия минимальная, так как пользователю нужно сначала потратить время на сдачу биометрии, и только после этого он может получить услуги всего в нескольких банках-участниках, пояснили в кредитной организации. Для стимулирования дальнейшего развития системы необходимо, чтобы как можно больше банков предоставляли продукты с использованием удаленной идентификации на выгодных для клиентов условиях, уверена директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина.

ЕБС хранит около 10 тыс. слепков, то есть только порядка 15% сдавших биометрию успело ею воспользоваться, рассказал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Сейчас закон обязывает банки собирать и передавать биометрические параметры в единую систему, но они сами решают, предоставлять ли услуги по изображению лица и голосовому слепку, отметил он.

Если Банк России обяжет кредитные организации проводить операции с помощью биометрии, это повысит привлекательность системы, подчеркнул Василий Заблоцкий. Принудить банки к этому — логичный шаг, а не ужесточение требований к финорганизациям: ЕБС должна работать на 100%, уверен он. До этого необходимо законодательно закрепить алгоритмы взаимодействия как с клиентом (например, формирование и хранение кредитного досье без подписи на бумаге), так и с федеральными системами для получения оперативной информации. Например, из налоговой службы или пенсионного фонда, подчеркнул президент НФА.

Массовость использования может быть обеспечена только востребованностью услуги, уверен управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. Но пока пользователи не выстраиваются в очередь, чтобы сдать данные, а тем более — использовать их, отметил он. Потенциал ЕБС на несколько порядков больше уже предоставленных услуг: она рассчитана на миллионы операций, уверен эксперт. По его словам, распространение биометрии тормозит обеспокоенность россиян безопасностью системы: их пугает, что в случае кражи биометрические данные нельзя заменить, как логин и пароль, а устойчивость ЕБС к взломам пока не доказана.

Наталья ИЛЬИНА